'Masterchef' elige al ganador de su 11ª temporada este lunes 19 de junio (TVE-1, 22.35 horas) entre Eneko, Lluís, Álex y Pilu. Pero, sea quien sea el vencedor del concurso culinario, el protagonista absoluto de este año ha sido Luca Dazi, el 'tiktoker' barcelonés de 18 años que fue expulsado hace una semana. Sus rifirrafes con Jotha y las acusaciones de sus compañeros por haber sido tratado con favoritismo por parte del jurado han sido muy comentadas en las redes.

¿Considera que su expulsión fue justa?

Pues sí, porque pienso que ya no podía dar más de mí. Mis conocimientos llegan hasta un punto y el nivel ya era altísimo. Se tenían que quedar los mejores.

¿Quién cree que se merece ganar ‘Masterchef 11’?

Yo creo, desde el corazón, que merecen ganar Álex o Eneko. Diría Eneko porque es más maduro y le encanta la cocina y quiere cambiar su vida, pero Álex también. Aunque es más crío es muy bueno cocinando. Así que no lo tengo claro del todo.

¿Se veía con posibilidades de ganar?

No (risas). Ganar no, y lo tenía muy claro. He tenido suerte de que en muchas ocasiones había platos peores que los míos. Pero ganar, sabía que no.

¿Qué le ha aportado el programa?

El programa me ha aportado una gran madurez. En poco tiempo lo he notado mucho. La gente dirá: "¿Pero qué madurez? Si solo has estado en un concurso", pero realmente como espectador no vives y no sientes lo que sentimos los aspirantes allí. Ha sido un crecimiento personal y culinario muy 'heavy'.

En las redes se ha hablado mucho del favoritismo de los jueces con usted. Incluso compañeros como Álex han dado a entender que no a todos se les pedía el mismo nivel. ¿Cree que los jueces han sido más benévolos con sus platos?

Para nada, no ha habido favoritismo. La gente habla de más y le encanta especular. Todos teníamos las mismas reglas. Las redes claramente me han juzgado por ser 'tiktoker' y tener una personalidad extrovertida y alocada.

"Tenía que haberme callado más"

En las redes se ha especulado con que estaba en el programa y con que le han mantenido más tiempo porque su padre trabaja en una empresa de distribución relacionada con uno de los patrocinadores del programa. ¿Qué tiene que decir a eso?

Alberto Dazi no es mi padre, es mi tío. No dirige esa empresa que mencionan, sino que antes trabajaba en ella, ya no. Una empresa que por cierto como tantas y tantas otras es proveedora de otras empresas más grandes como El Corte Inglés, ¿y? Para terminar, como veis, no he ganado 'Masterchef' como muchos aseguraban. No tengo más que decir, porque es mentira, un bulo salido de Twitter que han repetido mil veces.

¿Se arrepiente de algunos de los rifirrafes que ha tenido con algunos compañeros, sobre todo con Jotha?

Sí, porque por culpa de esas discusiones lo que se ha visto de mí, en ocasiones, no ha sido muy agradable, tendría que haberme callado más.

¿Le dolió que Jotha le despidiera con enorme alegría y diciendo: "¡Para tu casa!? ¿Hubiera hecho usted igual?

Me da absolutamente igual cómo lo celebrara.

Echando la vista atrás, ¿cree que debería haber estado más concentrado en los cocinados en vez de ser siempre el foco de atención?

La gente cree que yo quería ser el foco de atención y yo solo fui a divertirme y a aprender de cocina. En la vida hay que reírse y yo soy una persona que no para ni un minuto.

¿Se ves en un futuro trabajando en algo relacionado con la cocina? ¿O su futuro está en TikTok?

¡Quién sabe! Mis redes sociales no las dejaré porque me gusta estar ahí, pero quizá pueda hacer algo de contenido de cocina. No lo sé.

¿Mantiene relación de amistad con alguno de sus excompañeros de ‘Masterchef’? ¿Se lleva algún buen amigo?

Claro que sí. Hablo mucho con muchos, sobre todo con Camino, Laura, Marta y Larraitz. Son con las que más contacto tengo a día de hoy. Pero también hablo con Eneko y Álex, por ejemplo.