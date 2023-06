Ricky Merino se ha mostrado muy tajante contra 'Socialité'. El cantante y presentador ha emitido un comunicado después de haber recibido “comentarios de odio” y “amenazas” después de que se emitiese una entrevista suya en el programa de Telecinco, que interpretó que no mantiene contacto con Aitana después de pronunciarse sobre su relación con sus compañeros de 'OT 2017'.

"La información se ha manipulado para conseguir un titular sensacionalista", empezó diciendo el artista, añadiendo posteriormente más detalles de cómo transcurrió esta entrevista, que duró más de media hora: "Era sobre mi nuevo trabajo y al final de ella se me preguntó, como es habitual, por mi relación actual con compañeros y yo contesté con honestidad que después de tanto tiempo con algunos tengo relación y con otros no".

El presentador de 'El chat' de 'OT 2020' también aclaró que no pactó ni eligió las preguntas que le harían, añadiendo que no dio nombres concretos: "Ni hablé en femenino ni en masculino, eso se ha añadido con rótulos e imágenes de alguien a la que no me estaba refiriendo, dije que no quería ni iba a señalar a nadie y fue un comentario sobre una experiencia personal en el que me da pena que haya gente con mensajes míos leídos sin contestar".

"Creo que se ha sacado todo mucho de contexto y me he borrado las redes para no ver más comentarios de odio ni amenazas. La información se ha manipulado para señalar a alguien cuando yo expresé al entrevistador no querer hacerlo", concluyó Ricky Merino.

Para ser más exactos, en la entrevista que emitió 'Socialité', Merino admitió que había perdido el contacto con algunos de sus compañeros de 'OT 2017', dando el programa a entender que Aitana era una de esas personas cuando evitó dar nombres en la entrevista: "Aunque no nos lo quiere confirmar, nos da pistas suficientes para pensar que es Aitana la que ya no forma parte de su vida”.

En la pieza emitida, el espacio mezcló imágenes de Aitana con algunas declaraciones contundentes que Ricky Merino dio en esta entrevista: "El hecho de que te escriba y me dejes en leído... Pfff, me decepciona y me da un poco de pena".

"No creo en las jerarquías de la gente guay se relaciona con la gente guay, y a los que no son tan guays los miramos un poquito así y si puedo evitar hacerme una foto contigo lo voy a evitar”, aseguró el artista en 'Socialité'.