Las citas de First Dates no dejan indiferente a nadie. El programa de citas de Cuatro junta a dos personas que quieren que el amor les cambie la vida por completo. A veces acierta y otras veces no. La frase de "el mundo es un pañuelo" se hizo realidad en el encuentro de esta semana entre Antonio y Belén, que compartían un pasado en común en Zaragoza en el que se habían enemistado por completo.

Fue el trabajo lo que provocó que Antonio se mudase desde su Córdoba natal hasta la capital aragonesa hace ya más de dos décadas. Después de haber sufrido un robo hace poco tiempo, el andaluz acudió a First Dates para encontrar una chica graciosa, similar a Laura Boado que le encante su estilo juvenil renovado.

Belén llegó al programa de Cuatro pisando fuerte ya que le gusta estar al corriente de todas las modernidades y admite estar enganchada al TikTok. La conversación entre ambos no comenzó bien en la barra ya que sintieron que se conocían previamente y no se equivocaban. "Acabamos peleando, como el rosario de la Aurora, nada bien", admitía la joven sobre Antonio con quien coincidió en un grupo de WhatsApp hace varios años para hacer amigos en Zaragoza.

La situación en aquel chat fue muy tensa. Antonio intentó pedir perdón por sus errores del pasado mientras hacía saber a toda España lo que había sucedido entre ellos. "Estaba un poco susceptible en aquellos días", explicó. La tensión creció cuando Belén contó una situación cotidiana por aquel dichoso grupo de WhatsApp y Antonio se intentó hacer el gracioso recibiendo un duro zasca por parte de la mujer. El cordobés no se quedó callado y todavía echó más leña al fuego.

Para el reencuentro, los dos decidieron pisar el pasado brindando para dejar atrás los malos momentos. "Estoy muy a gusto contigo, no me lo habría imaginado", afirmó Antonio antes de contar algo más acerca de su vida. El vecino de Zaragoza había estado 14 años con su pareja y tras dejarlo inició una relación con una chica mucho más joven que él. "Parecíamos Sara y Lucas de Los Hombres de Paco", explicó.

Además, el andaluz no era un apasionado de los viajes ya que nunca se había subido a un avión y solamente había salido de España en autobús en un largo viaje desde Córdoba hasta París. Belén y Antonio superaron sus problemas del pasado, pero no sintieron ninguna atracción para poder mantener más citas en el futuro. Aún así, el hombre lo intentó en el reservado mostrando su versión más atrevida y casi le roba a un beso aunque se llevó un "no" por respuesta.

En la decisión final, Belén se explayó en su explicación acerca de rechazar a Antonio. "No me gusta tu acento ni tus mechas, yo te daba un cambio de look". El cordobés coincidió en el rechazo a la joven. "La cita ha ido mejor de lo que esperaba, no nos hemos matado".