El amor no entiende de edades y en First Dates todo es posible. Después de haberse quedado viudos hace varios años, Juan y María acudieron al programa de citas de Cuatro para volver a sentir el gusanillo del amor, aunque el encuentro no tuvo el final feliz que esperaban.

A sus 89 años, Juan ha tenido la valentía de visitar el restaurante de First Dates en busca de una mujer sencilla, formal y buena persona. El hombre, que estuvo casado más de 50 años con su mujer a la cual no puede olvidar, tiene la cabeza en su sitio tal como le repiten diariamente sus nietos.

La vida de María siguió los mismos derroteros. A sus 82 años solamente ha estado con su difunto marido y no ha tenido la oportunidad de conocer a otro hombre. Su bonita apariencia sorprendió a Carlos Sobera que no dudó en elogiarla antes de conocer a Juan. "Estas guapísima", le afirmó el presentador antes de darle la palabra a María. La mujer se mostró bastante exigente respecto al físico del hombre que espera tener enfrente en la cita. "No me gustan los hombres calvos, ni que tengan mucha barriga ni que les falte la dentadura", afirmó.

La cena no comenzó nada mal ya que compartían pasión por todo lo relacionado con la cultura. María era una apasionada de ir al cine y al teatro mientras que Juan siempre se ha considerado un fan del cante flamenco. Además, ambos vivían en Madrid por lo que una futura relación no tendría que ser a distancia.

"Está muy sordo"

La cena fue avanzando y los problemas no tardaron en llegar a la mesa. Y es que María intentaba comunicarse con su cita, pero muchas veces no obtenía respuesta porque tenía problemas de audición. "Está sordo, muy sordo", Ambos decidieron no cenar mucho debido a su edad, aunque también coincidieron en su gusto de visitar las playas españolas.

La nostalgia invadió el comportamiento del soltero al hablar de viajar porque le recordaba el pasado junto a su esposa e incluso le saltaron las lágrimas dejando sorprendido a su cita. "Yo ya no me acuerdo de nada", afirmó María antes de alarmarse por la edad de Juan al que vio tomándose una pastilla. "No me ha gustado su cara, ni su cuerpo, ni que sea tan mayor porque he tenido que repetir las cosas varias veces", explicó frente a las cámaras.

A la hora de tomar la decisión, la soltera prefirió ser completamente sincera para evitar un malentendido con Juan, que recibió un duro no por respuesta a la pregunta de si querían mantener otra cita en el futuro. A pesar del no de María, Juan admitió que había estado muy a gusto. "Eres muy guapa y es una pena", concluyó.