La próxima jornada de elecciones generales ha trastocado las vacaciones de Kiko Matamoros. El excolaborador de 'Sálvame' ha sido convocado para formar mesa electoral el próximo domingo 23 de julio, nombramiento que no le ha hecho mucha gracia, según ha confesado en su aparición en 'Todo es mentira': "Es una vergüenza": "Es una vergüenza que estemos funcionando así a estas alturas del partido".

"El viernes recibo una citación de la Junta Electoral de Madrid diciendo que tengo que comparecer como vocal suplente. Me extaña muchísimo porque tengo 66 años y voy a cumplir 67 en diciembre. Intento ponerme en contacto con un teléfono que facilita en la citación. Te juro que he llamado 50 veces entre el viernes, el sábado y el domingo antes de poner el post de Instagram porque estaba desesperado", afirmó Matamoros en el programa de Cuatro.

En su intervención en 'Todo es mentira', Matamoros también afirmó que ha podido constratar que se está convocando a menores de 18 años para las mesas electorales: "Es curioso lo mal que funciona la administración en este sentido porque, cualquiera de sus elementos o células, tenían que estar comunicadas. Es decir, el Ministerio de Justicia o la Seguridad Social tendrían que tener datos que maneja Hacienda".

Al final de la intervención, Kiko Matamoros también desveló qué iba a hacer el próximo domingo tras ser convocado como vocal suplente en su mesa electoral: "¿Cómo me voy a presentar? La plaza, a la que yo no voy a acudir, porque evidentemente estoy exento de acudir, y ya lo he conseguido notificar esta mañana a través de un contacto por internet, que no te facilitan en la citación. Me lo han tenido que dar en otro teléfono.

"El problema es que, en mi lugar, van a tener que llamar a otra persona, que, como pronto, se lo notificaran mañana o pasado. Y como a ese señor al que van a nombrar tiene un plazo de 7 días para sus alegación, no entra dentro del plazo legal, y por lo tanto, está exento. Entonces, lo que le recomiendo a la gente es que desayune con tranquilidad el día 23 y que vaya a votar a partir de las 9 de la mañana porque el pringado que vaya a abrir la mesa se la va a comer", aseguró entre risas el excolaborador de 'Sálvame'.