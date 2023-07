Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega de 'Me resbala'. Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré pondrán a prueba su sentido del humor y su capacidad de improvisación en las diferentes pruebas. 'Teatro Dependiente', auténtica seña de identidad del programa, 'Alfabody', 'Palabras corrientes', 'Giros lingüísticos', 'Fotomímica' o 'Kara o ke ase' serán algunos de los retos de la nueva versión del programa, que incluirá además juegos inéditos. Resbalones, caídas, retos imposibles, alocadas situaciones y, sobre todo, humor y diversión son las claves de este espacio.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:45 horas, por un nuevo capítulo de 'Hermanos'. Sevgi se disculpa con Suzan y asegura que no puede confesar a Ömer que es su abuela para no disgustarle. Ömer se da cuenta de que Ahmet puede ser su padre y le pregunta a Suzan. Asiye espera unos resultados de ADN para comprobar si Ahmet es el padre de Ömer. Descubre que el ADN coincide en un 99%: Ahmet es su padre. Ömer llega muy feliz a casa porque Suzan le ha asegurado que Ahmet no es su padre. Al verle tan contento, Asiye esconde la prueba de ADN que demuestra lo contrario.

La historia de Mecano, bajo la lupa de La 1

La 1 emite, a partir de las 22:35 horas, una nueva entrega de 'Lazos de sangre'. Mecano es un hito en la historia de la música pop española. Pasan los años y sus canciones siguen sonando. 'Lazos de sangre' analiza las claves de su éxito, y hace especial hincapié en la difícil relación entre José María y Nacho Cano, dos hermanos con personalidades completamente opuestas, y en el papel mediador de Ana Torroja, que terminaría agotada. La tensión personal y creativa que los llevó al éxito acabó por separarlos.

Cuatro emite 'Código 10' desde las 22:55 horas. El programa analiza el perfil de una mujer recientemente detenida como presunta autora del homicidio de un marino mercante, a cuyo cadáver amputó los dedos y extrajo la dentadura para evitar que fuera identificado y al que acabó prendiendo fuego en un descampado de Madrid. Esta mujer ya había estado presuntamente implicada en la muerte de un compañero de trabajo en su domicilio en un caso conocido como crimen de la etiqueta. Además, el espacio ha seguido de cerca la salida de prisión del asesino en serie de Castellón. Finalmente se recuerda el caso de la desaparición y muerte de una mujer estadounidense en el Camino de Santiago.

Will Smith y Martin Lawrence siguen siendo malos en laSexta

laSexta apuesta por el cine a partir de las 22:30 horas con 'Bad Boys for Life'. Han pasado los años para los policías rebeldes Marcus Burnett (Will Smith) y Mike Lowrey (Martin Lawrence), así que han cambiado bastante. Marcus intenta pasar más tiempo con su familia y piensa que llega el momento de retirarse. Mike, mientras tanto, ha bajado un poco el ritmo, pero no quiere aceptarlo. Sin embargo, una amenaza pone en peligro la vida de Mike y acaba involucrando a Marcus, otra vez. Después de todo, Mike también es familia y no va a dejarle solo en la misión.