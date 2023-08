First Dates nunca deja de sorprender con cada programa emitido. Jordi acudió al programa con la intención de conocer el amor de su vida y nada más entrar al plató ya dio señas de que sería una misión un tanto complicada. Curioso y metódico, Jordi descubrió una de sus pasiones en la filosofía, de hecho el joven afirma que no se ha enamorado nunca de nadie, pero sí del amor a la sabiduría según indica la etimología. Nada más entrar le ha demostrado a Carlos Sobera una de sus habilidades: hacer el cubo de Rubik con una mano y en menos de 30 segundos. Algo que ha dejado sorprendido al de Barakaldo.

Jordi se define como un chico muy inquieto intelectualmente y al que le gusta estar aprendiendo todo el tiempo. En el amor, ha tenido poca suerte, pero lo que tiene realmente claro es que le gustan las chicas con tema de conversación y sobre todo que sean alegres. Su cita era con Sara que tampoco había tenido ninguna relación serie con ningún barón. Nada más entrar a plató, sus impresiones sobre Jordi no han sido las esperadas y es que no era su prototipo de chico. Pero a pesar de todo, ha decidido darle una oportunidad y conocerlo.

Comienzo de la cita

La cita empezó con una charla distendida entre los dos jóvenes. Jordi le comentó que le encantaba salir con sus amigos, pero que siempre sacaba un rato para leer y poder aprender algo nuevo día a día. Por su parte, Sara le ha dicho que ella había practicado todo tipo de deportes, pero que actualmente solo estudiaba y trabajaba. Eso sí, le ha dado mucha envidia que Jordi leyera tanto.

El siguiente tema en salir en la conversación ha sido la religión. Jordi se ha interesado por saber si su cita era creyente y al saber que sí, su respuesta ha sido que era ateo. Los dos han comenzado un debate sobre el asunto, pero ella le ha comentado que no le gustaba opinar sobre temas que no controlaba. Por ejemplo, Sara no puede hablar de política o de otras religiones porque, según ha dicho, no le gusta opinar sobre temas que no controla y de los que no está lo suficientemente documentada. Jordi se ha decepcionado un poco porque le hubiera gustado encontrar a alguien al que también le gustara hablar de cualquier tema y estar continuamente aprendiendo.

Un deselance sin final feliz

La cita llegaba a su deselance final y el último tema tratado ha sido sobre el sexo y el desnudo. Sara se ha mostrado algo impactada y ha dicho que nunca habla acerca de esto en su primera cita. Sobre las relaciones abiertas, los solteros también ha discrepado. Sara tiene claro que quiere una relación con futuro y a Jordi no le importaría experimentar.

En el momento de la decisión final, los dos han tenido claro que había temas fundamentales que les separaba como pareja, pero que se lo habían pasado bien y que era más fácil que fueran amigos que cualquier otra cosa.