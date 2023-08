'Así es la vida' planteó en su entrega del jueves, 24 de agosto, un debate sobre las operaciones de cirugía estética. Un experto en este tipo de medicina hizo un repaso por algunos de los retoques que se ha hecho Julio Iglesias a lo largo de su vida, una intervención que los colaboradores aprovecharon para plantearle una serie de dudas sobre determinados procedimientos.

"Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre estas cuestiones, en mesa estaban muy interesados todos y seguirían hablando de los retoques estéticos", bromeó Sandra Barneda para dar por finalizada la conexión con el médico. En ese instante, Antonio Montero no dudó en lanzarle un piropo a la presentadora: "Sandra no necesita nada, pero porque es una privilegiada de la naturaleza".

Sin embargo, la periodista no tuvo ningún problema en reconocer que también ha pasado por quirófano para someterse a un pequeño retoque: "No, no, no. Yo sí que me he hecho". "Las ojeras me las quité, tenía de genética las bolsas y me las quité", reveló ante los espectadores de su programa.

Aunque aseguró que no le dolió, confesó que en un principio tenía cierto temor a dar ese paso: "Me da pánico entrar en quirófano, tenía muchísimo miedo". Sin embargo, la experiencia acabó siendo "espectacular" y quedó muy satisfecha con el resultado, pero recalcó la importancia de ponerse en buenas manos: "Como siempre, tienes que asesorarte e ir a un buen médico".