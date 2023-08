Las citas de 'First Dates' no siempre salen como los concursantes esperan. Y en ocasiones, algunos se llevan una decepción porque pensaban que el programa era otra cosa. Y esto último es más o menos lo que le ha sucedido a un exconcursante, que no acabó muy contento con el trato que recibió por parte del exitoso formato de Cuatro.

Como se ha contado en otras ocasiones, el funcionamiento del programa es bastante sencillo. Dos personas con ganas de encontrar el amor acuden al programa a un cita a ciegas tras cumplimentar unos formularios en los que el espacio se basa para hacer los emparejamientos. Cada uno de ellos recibe 100 euros y el precio de la cena son 30. Como se realice el pago ya depende de ellos.

Sin embargo, cuando un concursante viene de una ciudad o pueblo lejano al lugar de grabación, el programa les proporciona alojamiento y transporte para que puedan participar sin coste alguno. Sin embargo, parece que todas estas condiciones no se cumplieron con el citado exconcursante.

En el podcast 'Bajo el foco', el que fuera concursante del programa ha expresado su descontento al contar su experiencia: "Primero rellena un formulario. Al día siguiente me llamaron y me pidieron un video de presentación. Luego tardaron como un mes y medio en llamarme. Me dijeron que a los tres día iba para allá. Me prometieron alojamiento en un hotel, pero no me lo dieron. Lo que se inventa esta gente".

Por tanto, parace ser que esa supuesta noche de hotel que el programa facilita a algunos de sus participantes no fue recibida por este. No obstante, esto se puede deber a múltiples factores como que las grabaciones terminasen antes de lo previsto y no fuera necesaria esa estancia en el hotel.