Luis Rubiales continua ocupando el foco mediático a raíz del beso entre este y Jennifer Hermoso. 'El programa del verano' no ha sido menos y ha cubierto el polémico tema, esta vez desplazandose hasta Motril, pueblo del presidente de la RFEF, para conocer la opinión de sus vecinos.

El programa presentado por Patricia Pardo habló con Rocío, que lejos de opinar acerca del caso Rubiales, decidió aprovechar su intervención para dar voz a las víctimas de agresiones sexuales: "Se está volcando todo el 'boom' mediático, para mi gusto vergonozo. Si ese señor se tiene que ir que se vaya", comenzó argumentando.

"Tenemos temas de la mujer más importantes y no los escucho", aseguró la entrevistada. Tras sus declaraciones, Patricia Pardo decidió intervenir: "Estamos dispuestos a escuchar opiniones de todo el mundo. Lo que ocurre, Rocío, es que...". La presentadora de 'El programa del verano' no pudo terminar la frase ante el llanto de la invitada: "Yo sí he sufrido maltrato. Somos como el fútbol, de tercera, cuarta y quinta división".

Patricia Pardo quiso aclarar la posición de 'El programa del verano' ante la reacción de Rocío: "Simplemente, decirte que, cuando ofrecemos información sobre Rubiales, no pretendemos desvirtuar los casos de otras mujeres". La periodista terminó su intervención lanzando una pregunta a Rocío: "¿Has buscado respaldo mediático para tu caso y no lo has encontrado?".

La entrevistada negó que ese fuera el problema: "Me refiero a las violaciones que están en las noticias ahora mismo. Solo vivimos con este tema mañana, tarde y noche. Lo que tampoco es justo es que estén poniendo el foco en Jenni Hermoso", aseguró antes de afirmar: "Es que lo que te diga se va a salir de madre".

La periodista, cansada de no poder avanzar en la conversación, lanzó un mensaje a Rocío: "No. Estas en un programa en directo. Es tu valoración, no la mía". Ante estas palabras, la aludida volvió a insistir en sus palabras: "Yo no he atacado a esta futbolista, pero me reitero. Yo denuncio el 'boom' mediático. Es mi opinión".