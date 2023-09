La presentación de Carlos pasará a la historia como una de las más surrealistas de First Dates. Y eso que ya nada sorprende en el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera. A sus 62 años y después de una carrera musical intensa tocando como batería de El Fary, Carmen Sevilla, Cordón 4, o Rumba Tres, Carlos está buscando una nueva mujer que le llene el corazón.

El valenciano fue un ligón y le confesó a Laura Boado haber estado con 3.722 mujeres, un registro que ni Fermín Trujillo, personaje de La que se Avecina representado por Fernando Tejero, puede superar. Sin embargo, ninguna parece haberle llenado el corazón y ahora parece conformarse con cualquier cosa. "Con que respire me sobra, ni sea facha no tengo nada para ser selectivo, solamente me gustaría enamorarme de su sonrisa".

El programa le emparejó con Adelina, una mujer prejubilada, más joven que Carlos y que admitió ir provocando por la calle. A pesar de sentirse muy atractiva, la catalana no tiene suerte con sus largas relaciones, que le cambian por completo la vida.

La cita no comenzó nada bien para ambos. Carlos llevó la batuta intentando romper el hielo con algún comentario grosero mientras Adelina no era capaz de cogerle el punto al humor de su cita. La catalana se hartó de que su cita le llamase mujerona y le respondió dejándolo completamente en silencio. "¿Tan gorda me ves?.

Las groserías de Carlos se fueron repitiendo hasta que Adelina entendió que había sido un poco golfo. El valenciano descubrió que su cita era una mujer apasionada, pero se mostró cauto porque es complicado encontrar alguien que "sepa hacer las cosas bien".

Grosería

Te puede interesar: Trama El ‘monje vidente’ de First Dates lideraba la red que extorsionaba a famosos con menores en Valencia

Después de una cena que mostró bastante desconexión, Carlos intentó recuperar el timón del encuentro en el reservado, aunque finalmente se llevó un chasco. El batería sacó a la palestra el tema sexual llegando incluso al ser ordinario con Adelina con frases como "cariño cómete todo lo mío" o "te voy a comer todo lo negro". La catalana quedó bastante decepcionada con la actitud de Carlos al que esperaba "más cariñoso".

No hubo sorpresas a la hora de tomar la decisión final. Adelina admitió que el encuentro había sido gracioso e incluso divertido, pero no tenía ningún motivo para tener una segunda cita con Carlos.