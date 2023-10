Una soltera de First Dates dejó el pabellón bien alto. Quizá hablar de conspiranoica sea quedarse corto ya que cree que la tierra es plana (su explicación no tiene desperdicio), que nos fumigan metales pesados desde el cielo para que los respiremos y, quizá lo mejor de todo, es que los extraterrestres nos dominan.

Juan tiene la sensación de que las españolas van muy rápido y se siente un poco presionado. Es colombiano, pero lleva años viviendo en Marbella y es entrenador personal. Él era un tipo muy delgado, pero le da duro al entreno de piernas y culo. No le da mucha importancia al físico, pero sí le gustaría que su cita se cuidara porque él es “coqueto y pícaro”.

Sara, su cita, se ha presentado como una mujer con las ideas muy claras. Está segura de que los extraterrestres están y siempre han estado en este mundo y que “el gobierno o el estado están en contacto con ellos y están gobernando el mundo”. Vive en Fuenlabrada y no cree en la teoría de la conspiración “es la realidad, la gente ve las noticias y se dejan llevar por el boca a boca de la gente”.

Al conocer a Juan, le ha gustado que viviera en Marbella, pero ha tenido dudas “no soy de izquierdas ni nada, pero eso de que fuera extranjero no sabía yo si iba a concordar con alguien de otro país, pero bueno, bien, bien…”. Han hablado de sus profesiones y sus físicos les han resultado agradables a ambos.

Juan se ha desilusionado un poquito al saber que Sara ya tenía dos hijos y entre sus planes no estaba volver a ser madre. Eso sí, le ha gustado saber que compartía su pasión por el ejercicio y el culturismo. Ella estaba encantada, pero ha sentido que él debería cambiar de tema y le ha explicado que para ella el físico no lo es todo.

Sin previo aviso, Sara ha sacado el tema político y Juan le ha dicho que él estaba perdido. Ella le ha dicho que no veía la tele, pero que estaba convencida de que el gobierno nos quiere controlar con las noticias “la tierra en realidad es plana, no es redonda, eso es todo mentira. Además, no hay universo, tú ves el sol y cuando hay nubes, y el sol está arriba, ves como salen los rayos. Si en realidad el sol estuviera a tantos años luz como dicen que está, esos rayos no se verían, no se verían desde ese ángulo”.

Además, le ha preguntado por los aviones “los aviones que pasan volando y dejan marca, igual por Marbella no pasan mucho, pero por Madrid sí”. Según la soltera, dichos aviones son los encargados de fumigar “metales pesados para que tú los respires y se te queden dentro del cuerpo”. Está convencida de que todo es energía y que estamos totalmente controlados “cuando buscas algo en el móvil, luego te salen anuncios como si leyeran tus pensamientos… Nos ponen una careta y tenemos que despertar espiritualmente. Si todos despertáramos no abría corrupción, no habría guerras, todos nos amaríamos, al final los hippies tenían razón".

A Juan le ha parecido alucinante lo que estaba escuchando, pero ha querido ir a cosas más que le afectan directamente y ha querido saber qué había pensado al verle. Él ha visto a una chica guapa y ha sentido un vibrato interesante.

En el reservado, Sara ha descubierto el lado más pícaro de Juan y se ha atrevido con un beso de vampiro, pero cuando ha llegado el momento del beso largo, le ha hecho una cobra intencionada y le ha dicho que ya habían tenido bastante. Eso sí, los dos se han gustado y han dejado los besos para la segunda cita.