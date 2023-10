Carmen Lomana acudió este sábado 14 de octubre al programa 'Fiesta' de Telecinco para hablar de una mala experiencia que ha vivido en los últimos días. La famosa contó como dos encapuchados entraron en su casa, motivo por el cual la invitó el programa. Sin embargo, también aprovecharon para hacer un vídeo recopilatorio de las polémicas que ha protagonizado en los últimos años.

Esta inesperada "sorpresa" parece ser que no fue muy del agrado de Lomana: "Hubo algo que espero que no lo pongáis, yo no he venido aquí a tener líos", amenazó la invitada, antes incluso de ver el vídeo.

Ese algo al que hacía referencia la invitada, son unas palabras que ella escribió sobre Isabel Preysler a principios de este año: "Preysler ya no es lo que era. Ha conseguido con operaciones mal hechas destrozarse la nariz y la cara".

"¿Eso está metido en el vídeo?", preguntó Emma García a sus compañeros de producción para intentar tranquilizar a Carmen, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del equipo. "¡Pues muy mal!", saltó rápidamente la empresaria. "Me arrepiento, lo siento", dijo a continuación, asegurando que a veces juega con el humor.