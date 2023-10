Manuel Díaz 'El Cordobés' ha regresado este miércoles a 'TardeAR' después de cortarse la coleta y retirarse de los ruedos en Jaén. El ya extorero habló con Ana Rosa Quintana de este momento, además de hacer un repaso a su carrera: "Que todo esto haya terminado con este reconocimiento, sobre todo a mi madre, da tranquilidad".

"Pedí que me dejaran un rato solo porque aquí empecé solo y quería terminar solo", aseguró el colaborador del programa vespertino de Telecinco, añadiendo: "Mucha gente nace con un fin en la vida, pero yo me tuve que hacer torero para conseguirlo".

"Me comprometí a buscar una verdad, la verdad de una madre y me aferré a eso. Que esto haya terminado de esta manera, con ese reconocimiento, sobre todo a mi madre, es lo que más me llena de tranquilidad", comentó Díaz sobre el hecho de que su padre, Manuel Benítez 'El cordobés', le haya cortado la coleta.

Además de esta conversación en el magacín, 'El Cordobés' también quiso tener un detalle muy especial con Ana Rosa Quintana tras su retirada: una parte del traje de luces que se puso en esta última corrida en Jaén. "Le llamamos un macho", explicó el exdiestro.

"Quiero regalártelo a ti por cómo eres, y porque siempre, desde hace muchos años ya, fuiste una persona que me tendió esa mano y que creyó en mi palabra", le dijo Díaz a la presentadora de Telecinco, que recibió el detalle visiblemente emocionada.

"Para una persona como yo en ese momento era muy importante que se me creyera, y tú lo hiciste", le dijo Manuel Díaz 'El Cordobés' a Ana Rosa Quintana en la entrega de este presente.