Los seguidores de 'Pesadilla en la cocina' están de enhorabuena después de que el popular programa conducido por Alberto Chicote en el que intenta salvar de la quiebra a restaurantes distribuidos por España se pueda ver por completo en Netflix. Por lo tanto, muchos de momentos que han pasado a la historia de la televisión española con enfados monumentales del chef están a disposición de todos los suscritos a la famosa plataforma de streaming. Esta revisión de anteriores programas ha provocado que la gente se fije todavía más en los detalles de la emisión.

Desde el primer capítulo de 'Pesadilla en la cocina', los fieles seguidores abrieron un debate que todavía nadie ha sido capaz de cerrad. ¿Cuánta verdad hay detrás de cada programa? Algunos participantes han roto su silencio dando su versión acerca de lo que realmente pasa cuando Alberto Chicote pone un pie en los restaurantes con todo su equipo televisivo.

La última en hablar de su experiencia en "Pesadilla en la cocina" ha sido Helena, una de las tres socias de Don Super Pollo, uno de los establecimientos que solicitaron la ayuda del chef. La trabajadora del restaurante de Mataró ha conseguido hacerse viral en los últimos meses en redes sociales (TikTok e Instagram) atrayendo a su perfil (@mami.de_tres) a miles de seguidores del programa. Ha sido uno de sus últimos vídeos en los que ha querido desvelar todos los entresijos que pasan detrás de las cámaras del programa de LaSexta.

La verdad detrás de 'Pesadilla en la cocina'

La primera pregunta a la que quiso responder Helena es la "más sonada" por todos los fans del programa. "No, no hay guión. Hay un timing porque el tiempo es muy valioso. De 9 a 10, Alberto se sentará a hablar con Helena, de 10 a 12 Helena se pondrá al frente del servicio de cocina, de 12 a 13 horas grabaremos totales y de 13.00 a 14.00, Alberto y Julián harán una salsa cualquiera", explica la exparticipante en el programa.

Helena quiso dejar claro que ninguno de los textos están preparados ni los problemas a resolver han sido provocados por la organización de 'Pesadilla en la cocina'. "Nadie dice lo que se tiene que hablar. Ellos no ponen cosas ahí, no te meten una rata muerta ni te ponen suciedad ni provocan las peleas entre el personal. Todas esas cosas existen", ha sentenciado.

Además, una de las dueñas del antiguo Don Super Pollo, que cerró como miles de restaurantes españoles en la cuarentena del covid-19, quiso dar más detalles de cómo se selecciona a los restaurantes que van a participar en el programa'. "No te dejan limpiar porque antes de venir a hacer el casting a tu local haces una llamada con ellos en la que relatas tus problemas y si les interesa vienen a ver lo que pasa con unos profesionales. Se firman unos derechos de imagen por que los restaurantes no se llevan un euro y te comprometes a no alterar nada de lo que ellos han visto", analiza.

Otra de las preguntas más comunes entre los seguidores del programa es sobre si los comensales son actores o realmente son clientes del programa. "Son figurantes, ponen un anuncio de quien quiere comer gratis y en España eso es éxito seguro... hasta hay lista de espera. Nadie les dice lo que tienen que decir. Todo el mundo sabe que el primer acto es un desastre y después de la reforma todo el mundo sabe lo que tiene que decir", afirma.

Un usuario más curioso quiso saber realmente cómo es verdaderamente el carácter de Chicote, aunque Helena no supo responder. "No te lo puedo decir, Chicote solo se relacionaba con nosotros en las escenas que él salía, sino ni estaba en el restaurante", concluye.