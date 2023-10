Ana Rosa Quintana emprendió en septiembre una nueva etapa en Telecinco con 'TardeAR', formato que nacía con el objetivo de elevar las audiencias del canal en la franja vespertina. Una misión que no está siendo nada fácil por su rivalidad diaria con Sonsoles Ónega, que suele conseguir el liderazgo para Antena 3 con su magacín 'Y ahora Sonsoles'.

Precisamente, el nombre de Sonsoles ha estado presente en una reciente entrevista de Ana Rosa para Informalia. Al ser preguntada por sus presentadores favoritos de la competencia, la periodista parece tenerlo claro: "Pablo Motos me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, 'El Hormiguero'".

En cuanto a su excompañera, Ana Rosa se muestra tajante. "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Le doy la enhorabuena por el premio Planeta", afirma sobre la que fuera conductora de 'Ya es mediodía', espacio que estaba producido por su empresa Unicorn Content.

En la mencionada entrevista, la que fuera 'reina de las mañanas' se muestra tranquila por el rendimiento de su programa: "Tengo todo el tiempo. Si fuera fácil, no me lo hubieran encargado a mí. Lo llevo bien, llevamos un mes y poco y estamos compitiendo con dos cadenas".

"Una, porque no tiene publicidad, pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público muy fiel, y con la otra cadena, que es Antena 3, que no tiene publicidad. Eso es muy complicado", subraya sobre su duelo con 'Y ahora Sonsoles', blindado sin cortes publicitarios durante sus dos horas de emisión.

Ana Rosa también aprovecha la entrevista para desmentir que gane "entre 3 y 4 millones de euros al año". "No es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador, que también hay que pagar muchos colaboradores y muchos sueldos y muchas cosas. Esas cantidades te aseguro que no son. A mí me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes", admite: "No tengo yate y vivo en la misma casa desde hace 30 años".