Desde que anunciaron de forma oficial su separación, la historia entre Almudena Cid y Christian Gálvez ha dado muchos capítulos, algo que no parecía cuando el anuncio parecía de común acuerdo. Apenas unos meses después, con nueva novia oficial del presentador es la exgimnasta la que está rota. Según confiesa la familia de ella en una conocida revista del corazón, ella jamás imaginó este final para su matrimonio, mucho menos si se analizan los detalles tan románticos que tuvo el presentador con ella poco antes de terminar su relación.

Una exclusiva de la revista Semana, en la que la familia asegura que están muy decepcionados con Christian Gálvez: "Todos los que la queremos estamos sorprendidos. En las semanas previas le mandó un ramo de rosas y le puso en la cama ‘tienes las llaves de mi corazón’. Hasta hicieron una reforma en casa". No obstante, no es lo único que les ha asombrado, pues tampoco entienden que haya borrado de un plumazo todas las fotos que tenía junto a ella en sus redes sociales. "Es un inmaduro", dicen. "Ella no ha borrado nada de sus redes. Simplemente le ha dejado de seguir. El pasado no se puede borrar", añaden.

Christian Gálvez ya ha rehecho su vida y la elegida no es otra que Patricia Pardo, presentadora a la que solo dos meses después de su ruptura se ha declarado públicamente. "Pasito a pasito se hizo el camino. Son rosas, florecerán", escribió el comunicador. Los que conocen a Almudena no se explican este cambio, ya que la relación con Almudena parecía estar en perfectas condiciones y nada hacía sospechar lo que sucedió a finales de año. Muy pocos conocían los entresijos de su ruptura hasta que esta revista ha contado, según la versión de la familia de Almudena Cid, cómo sucedió todo. "Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué", nos aseguran.

Están dolidos y decepcionados. No tanto por la separación, sino por el modo en el que ha manejado la situación antes y después de romper con la exgimnasta. Han estado 15 años juntos, 11 casados y tienen un sinfín de historias a su espalda, aunque hayan tomado caminos por separado. Ahora Almudena está centrada en su trabajo, de hecho, horas después de que su familia rompiera su silencio en exclusiva, ella posteaba un texto en el que revelaba cuál es ahora su refugio. "Gracias. Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio. Gracias al teatro para sostenerme", ha escrito este jueves.

No solo su familia sabe que deben apoyarla, también lo saben sus amigos, quienes no la sueltan de la mano. Maribel Verdú, Carmen Chaparro o Aura Garrido le han mostrado su apoyo públicamente tras su papel en la obra ‘Historias de amor’, aunque no son los únicos: otros muchos anónimos le recuerdan que, pese a la tristeza que le acompaña, ella sigue teniendo luz. "Brillas con luz propia. Te mereces todo y más", "Eres demasiado especial Almu. Te adoramos" o "Qué maravillosamente bien lo estás haciendo. Orgullosa de ti más que nunca" son otros de los comentarios que rezan en el post.

Un cambio muy importante

Cuenta su familia que la exgimnasta todavía está intentando digerir los giros que ha dado su vida en solo unos meses y es que ya no cuenta a su lado con el que era su gran apoyo. La familia de Almudena Cid asegura que fue él quién tomó la decisión la decisión de romper la relación sin previo aviso ni crisis aparente, el comunicador rompió con la gimnasta de la noche a la mañana.