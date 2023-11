El pacto de Pedro Sánchez con Junts acapara durante las últimas semanas las tertulias de los programas de actualidad. 'Espejo Público' abordó en su entrega del martes la ley de amnistía que, si todo marcha según lo previsto, posibilitará la investidura de Pedro Sánchez. La gran mayoría de tertulianos se mostró en contra de esta medida, así como el propio programa a través de los rótulos que aparecían en pantalla.

La nota discordante la puso Gonzalo Miró, con una intervención que se ha viralizado en redes sociales por, precisamente, ponerle un toque de pluralidad al debate. "Es un pacto entre ocho partidos. Hay que recordar que Pedro Sánchez está donde está porque ha habido cinco elecciones generales en nueve años. En estas últimas consiguió un millón de votos más que en las anteriores", destacó mientras Mariló Montero intentaba frenarle: "Han perdido muchísimo".

"Son datos, no es opinable", le recordó Miró a su compañera, momento en que Susanna Griso también entró en el debate: "La mayor parte atribuibles al PSC". "Pero no me neguéis el dato. No lo habría hecho tan mal en Catalunya, entiendo", defendió el colaborador, que también le puso un "pero" a la amnistía: "Creo que el problema que van a tener es vender que lo hacen por convencimiento y no por necesidad".

"Dentro del socialismo no creo que se interprete como que se rompe España, como que es un fraude electoral o como que Pedro Sánchez es un dictador", añadió en referencia a las consignas que está utilizando la ultraderecha: "No todo el mundo piensa eso. Parece un clamor social, pero hace cuatro meses tuvo un millón de votos más que en las anteriores elecciones".

"Va a gobernar pero por la ley d'Hondt, no porque haya ganado las elecciones", aseguró Montero, utilizando un cuestionable argumento que nada tiene que ver con la mayoría parlamentaria conseguida por Sánchez, tal y como apuntó el hijo de Pilar Miró: "Otra cosa es que ahora no nos gusten las normas por las que se rigen esta democracia".

"¿En cuántas comunidades autónomas gobierna alguien que no ha ganado las elecciones?", se preguntó mientras Griso daba otro giro al debate: "Lo que es nuevo es pactar en Bruselas, y crear una mesa de partidos en Ginebra con un verificador internacional". "Os lleváis las cosas a otro terreno. Eso será lo único que es nuevo", reprochó Miró.

Gonzalo Miró: "Estamos en las antípodas ideológicas"

Más adelante, después de que 'Espejo Público' emitiera un vídeo recogiendo "lo que la ley de amnistía pretende olvidar", el debate continuó en un tono muy acalorado. "Estáis diciendo que la amnistía significa el olvido. Entonces, ¿la amnistía del 77 significaba olvidar 40 años de dictadura?", se preguntó Gonzalo Miró, dando pie a que Susanna Griso manifestara su opinión: "Lo que significaba es que se les había aplicado unas leyes injustas, las de la dictadura, durante 40 años".

"¿Pero dónde pone que el Estado está pidiendo perdón? ¿Dónde pone eso? Yo no interpreto eso", insistió el colaborador, momento en el que Mariló Montero también pasó al ataque. "Está escrita por los propios culpables, redactado a su medida. No lo entiendo, Gonzalo, flipo contigo", le espetó a su compañero, que no dudó en defenderse: "Menos mal, porque estamos en las antípodas ideológicas, es evidente. Yo también flipo con vosotros".