Pablo Motos estudia emprender acciones legales contra Google por las estafas onlines que utilizan su imagen y la de otros muchos famosos. Así lo ha desvelado el propio presentador durante la visita de Gloria Serra para hablar del nuevo reportaje de 'Equipo de investigación' relacionado con este tema.

"Lo peor es que no se les puede pillar, porque son muy listos. Tenemos que pasar al plan B, que es ir a la tienda. Si no puedo ir a por el traficante de armas y fabrica los venenos, me voy al de la tienda que los está vendiendo. Es decir, Twitter, Google, Facebook y todas las redes sociales", comentó Gloria Serra, lo que originó a que Motos contase la última iniciativa legal que había iniciado al respecto: “La idea que estamos estudiando es demandar a Google. Claro, qué responsabilidad tienen Google, Twitter, Facebook e Instagram si ponen anuncios que son una estafa".

Al respecto de esto, el propio Motos desveló que había sido víctimas de estas estafas al ser utilizada su imagen: "La anterior vez lo denuncié, y cuando el juez llegó a pedir pruebas ya no existía la empresa, porque cambian muy rápido de país. Tienen los tiempos controlados, son unos estafadores extraordinarios que están estafando muchísimo dinero y que están dejando a muchísima gente en la ruina".

"Voy un día por una parada de taxis y me dicen los taxistas: 'Oye, ¿es verdad?'. Y digo: '¿El qué?'. Y me dicen: 'Que te estás forrando. Aquí hemos metido dinero todos'. Y entonces me entero de que están metiendo dinero en esta estafa. Todo lo que yo he intentado, de momento, ha sido en balde. Me han ninguneado en todas partes", contó Pablo Motos.

Durante su entrevista, Serra aseguró que el dinero estafado en este tipo de acción ha superado el billón de euros en solo en uno de los 24 países investigados, ya que hablamos de una red internacional, señalando su modus operandi: "Siempre pone 'el secreto', 'cuentan el secreto y los bancos se ponen nerviosos'. Das click, entras ahí y te dicen 'oye, invierte que puedes doblar tu dinero'. Tú pones tus datos y empieza un bombardeo. Te pueden llamar 21 veces en tres horas. Son comerciales. 'Tienes que poner dinero', 'pon los primeros 250 €, que esto lo vas a doblar...' No te dejan respirar".

“Siempre está la foto (del famoso en cuestión en 'El Hormiguero') y la explicación. 'Antonio Resines le ha contado a Pablo Motos cómo hacerse millonario'. Claro, juegan con ese gancho. La gente dice: 'Antonio Resines, que es un tío al que adoro. Pablo Motos, que tienen gente importantísima en su programa, que es un tío muy sólido y tal. Bueno, me lo voy a creer'. Y pone: 'Si quieres más información, pon tus datos y tu número de teléfono'. Y pam, empieza el bombardeo", explicó Serra, añadiendo que cualquiera puede ser víctima de este tipo de estafas: "Es posible que la semana que viene aparezca yo. Es así de surrealista".