Esta noche el Gran Teatre del Liceu acogerá la gala de entrega de la 70ª edición de los Premios Ondas, los prestigiosos galardones otorgados por el Grupo Prisa que valoran lo más destacado de la industria audiovisual española, pero unas horas antes algunos de los profesionales distinguidos han acudido ese miércoles al tradicional encuentro con los medios en el Palacete Albéniz para compartir sus primeras impresiones.

Los Ondas premian lo mejor de la televisión y la radio y últimamente se han hecho hueco los pódcasts y las plataformas, pero este año ha irrumpido con fuerza Twitch como nuevo medio de comunicación masas. Porque esta vez el mejor programa de entretenimiento no ha sido ‘Masterchef’ ni ‘La voz’, por decir dos multipremiados, sino que se el galardón se lo ha llevado la Kings League, capitaneada por Ibai Llanos, que se lleva el Premio especial del jurado.

Ahora, eso sí, el famoso ‘streamer’, al que se le esperaba ( a Gerard Piqué no) no asomó la nariz por el acto de MontjuÏc. Aunque no fue el único. También se echó de menos al mejor intérprete masculino en ficción, distinción compartida con Patrick Criado, Juan Diego Botto (‘No me gusta conducir’; TVN), y a Úrsula Corberó (‘El cuerpo en llamas’, Netflix), mejor actriz. Y, ya puestos, a algún actor o actriz de ‘La Ruta’ (Atresplayer), mejor serie española de drama, o de ‘Poquita fe’ (Movistar Plus`), mejor comedia.

Premio a la inmersión

Si acudió a charlar con la prensa el (grandísimo) Patrick Criado, premiado por su papel en ‘Las noches de Tefía’ (Atresplayer), que podría haber recibido el Ondas por su papel en ‘Mar de plástico’, por ejemplo, pero a quien le hace especial ilusión que sea por este. “Sobre todo porque lo siento como un reconocimiento a la serie, al trabajo que hemos hecho de mucha inmersión y sacrificio por el requerimiento físico; por la valentía de producir una serie de estas características y por lo que cuenta y el mensaje que transmite”, asegura.

También paseó su elegancia por los jardines Jorge Drexler, premiado por la mejor gira del año: “Me encanta, porque no se está premiando al compositor de las canciones ni a la voz que se oye por el micrófono, sino a todo el concepto de gira, y a una serie de conciertos, casi 80 en 20 países, y es que cada uno no solo comienza unas horas antes, sino muchos meses antes”.

Como pasearon su entusiasmo los miembros de Arde Bogotá, fenómeno musical del año, y su eterna juventud el cantante Coque Malla, distinguido por sutrayectorias de cuatro décadas: “Los premios tienen importancia para la industria, para el reconocimiento. Es un juego que nos inventamos los seres humanos para seguir valorando nuestro trabajo, nuestra obra, y claro que tienen importancia. Igual Rimbaud no les daba importancia, pero yo no soy Rimbaud”.

Periodista excepcional

La mejor presentadora para los Ondas ya viene con el título de la mejor periodista para gran parte de la opinión pública por su inquebrantable manera de preguntar en ‘La hora 1’, aunque Silvia Itxaurrondo piensa que eso no debería ser excepcional. “Si en algún momento esa entrevista (a Feijóo) o mi forma de preguntar ha servido para que muchos compañeros se giren la cabeza y digan igual tendríamos que hacer esto más a menudo, o esto es lo que nos enamoró de la profesión, fantástico. Pero yo estoy muy orgullosa de los periodistas de este país”, sostiene.

Como también debería ser más común poder hacer esa ‘slow tv’ que reivindica el flamante "mejor presentador de televisión" Carlos del Amor, periodista de TVE (Telediario y ‘La matemática del espejo), para dedicarle a la cultura el tiempo que se merece. “Me gusta que se premie a alguien que hace información cultural, que tiene un sambenito injusto muchas veces de que de baja la audiencia. Que formes parte de un proyecto que sí se apuesta decididamente por la cultura me parece que está muy bien y que te premien por eso, estupendo”.

Un estilo que también siempre ha cultivado Mara Torres en la tele y que hace unos años pone a la práctica en la radio con ‘El faro de Mara Torres’, mejor programa de radio: “Es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo un equipo desde hace cinco años, pero sobre todo reconoce un camino que exploramos para unir a los oyentes a la radio. El Ondas supone que hemos encontrado ese camino donde el público aporta ideas, conocimiento, sentido del humor…”, declara Torres.

A Marc Giró no sabemos si le va la ‘slow tv’, pero cuesta creerlo, porque él en sí es un puro terremoto. Exultante y dicharachero estaba ( un poco más de lo habitual si cabe) contando cómo había recibido el galardón al mejor programa de proximidad su ‘Late Xou’ de RTVE Cataluña, que ahora es de emisión nacional. “Como te lo anuncian en octubre, yo ya tuve la alegría, pero como hoy te lo entregan, a nivel emocional es como si fueran dos”, dice maravillado por la distinción a un programa como los de siempre, “pero que tiene algo diferente”.

Uno de los premios más emocionantes, no obstante, no solo para el equipo que lo ha recibido, es el de ‘Unzué. L’últim equip del Juancar’, el retrato del día a día del exportero del Barça Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA. Lo explica Xavi Torres, su director: “Un Ondas no se gana cada día, pero el objetivo del documental, hacer ruido, lo hemos conseguido. Es una enfermedad invisible, minoritaria, y hemos logrado que haya estados en festivales, en salas, en TV3... Para nosotros este premio es cojonudo, pero el gran premio será cuando esta gente tenga la ley ELA aprobada”.