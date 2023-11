'First dates' recibió a una pareja que tras verse no se gustaron nada. Mientras que Manuel no le convencía el culo de su cita, a Helena la falta de dientes del soltero le hicieron tener una mala impresión del mismo.

Helena venía con ganas de encontrar un hombre culto con el que compartir inquietudes: "Hago arte digital y me gustaría vender el arte en el metaverso". La soltera se considera moderna, pero prefiere que su pareja no tenga piercings ni tatuajes, aunque no le importa que le gusten los toros.

Por su parte, Manuel aprovechó su presentación para poner en relieve el buen sistema sanitario que tiene España: "Si no es por ellos ya estaría con San Pedro". Un requisito imprescindible para Manuel era un buen físico, algo que Helena no cumplía.

A pesar de que Carlos Sobera los veía como una buena pareja, el sentimiento no fue el mismo entre los aludidos. Helena critico muy duramente un aspecto físico que consideraba fundamental: "Le faltan varios dientes. No uno ni dos, sino bastantes. Esto causa una mala impresión. También la forma de vestir. Es un poco descuidado".

La decisión final estuvo protagonizada por la lluvia de zascas que ambos se propinaron. Pese a todo, Manuel expresó de manera un tanto mal educada sus intenciones de mantener un segundo encuentro: "Me ha gustado la conversación, tu físico, tu cara. Estás muy bien, aunque me gustaría que tuvieras un poquito más de pecho y de culo"

Helena tampoco se quedó corta y decidió contraatacar: "Tú no me has gustado mucho, desde luego. Me gustaría que hubieras tenido más dientes, por ejemplo. ¿Te has dejado la dentadura postiza?". Los descalificativos zanjaron la cita y acordaron volverse a ver como amigos para tomar una paella.