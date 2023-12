Con motivo del estreno de 'Berlín', que llegará a Netflix el próximo 29 de diciembre, Pedro Alonso y Begoña Vargas acudieron este martes al plató de 'El Hormiguero'. Los protagonistas del spin off de 'La casa de papel' dieron detalles sobre la esperada ficción, pero también desvelaron anécdotas personales en un juego planteado por las hormigas Trancas y Barrancas.

Lo que nadie se esperaba era que el actor iba a contar la trágica forma de la que pudo haber muerto cuando solo era un niño. "Era muy curioso", empezó relatando Alonso: "Tenía una pelota de baloncesto que me había regalado mi abuela".

Trancas y Barrancas consiguen las respuestas más comprometidas de Begoña Vargas y Pedro Alonso #VargasAlonsoEH pic.twitter.com/76dKnazeZ0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 12 de diciembre de 2023

Un día, pensó en meter el balón por el hueco del ascensor, que por aquel entonces no tenía puertas: "La pelota se metió e instantáneamente pensé: ¡La bronca que me van a echar!". Por ese motivo, se le ocurrió meter las manos para intentar coger la pelota en cuestión: "Me tragaron los dos brazos y cuando estaba a punto de... Se paró el ascensor. Saqué el brazo derecho, pero el otro no lograba salir".

Cuando empezó a gritar "auxilio", apareció su familia y también el resto de vecinos del edificio para ayudarle: "Mi hermano fue quien me abrió la puerta". "Salí con dos grandes orificios aquí (en las manos)". "Un cuadro, estuve a punto de palmarla", reconoció Alonso ante las hormiguas, que señalaron que podría haber muerto "decapitado".