Salma no está viviendo sus mejores días dentro de la Academia de 'OT 2023'. La concursante malagueña se ha derrumbado este miércoles debido a la reacción que tuvo el público de la última gala del talent musical de Prime Video después de que fuese salvada de la nominación por sus compañeros.

"Me dolió tanto cuando ibais girando las pizarras, cuando decíais Salma, ver la reacción de la gente. Se me clavó que flipas", le dijo la cantante a sus compañeros mientras estaban almorzando en el comedor de la Academia.

Esto tiene que ser muy jodido para Salma #OTDirecto13D pic.twitter.com/Xq0aqNfT0R — CESTES (@cestestristek) December 13, 2023

"Es que... ¿Tú sabes lo que es tener un día de feedback y que encima sea ese?", comentó Salma con Denna y Violeta, las concursantes nominadas esta semana, que llegaron a decir que ellas no notaron nada raro por parte del público. "Cuando decían vuestros nombres aplaudían a muerte y cuando decían el mío poco más y... En fin", aseguró intentando secarse las lágrimas.

“Me encantaría que me diera igual, pero no me da igual. Yo estuve muy pendiente y no podía parar de llorar también por eso", prosiguió Salma, recibiendo el apoyo de varios de sus compañeros en 'OT 2023' como Naiara y Álvaro Mayo.

Uno que sí notó eso fue Chris, que no dudó en comentarlo en dicho momento: “Se lo comenté a Paul, que a mí me daba un montón de rollo eso, que dijeran tu nombre y cuando salías a cantar tú se notaba mucho la diferencia de unos aplausos a otros".

“Gracias Cris, justo lo que quería escuchar”, contestó Salma un tanto molesta por dichas palabras del tinerfeño, que se defendió: "No a ver, te voy a ser realista".

Por su parte, como directora de la Academia, Noemí Galera también se pronunció al respecto después de que una seguidora de 'OT 2023' le pidiese a través de Twitter (ahora X) que diese una abrazo a Salma: "Ya lo he hecho. Dadle mucho amor porque lo merece".