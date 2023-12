A veces en los programas e informativos de televisión ocurren errores. Como humanos, es lo más normal del mundo. Ahora bien, hay algunos más groseros que otros.

No es lo mismo equivocarse tecleando un rótulo que poner una provincia en otro sitio de España. Si fuera una región extranjera puede tener hasta un pase, aunque se supone que debe haber unos estándares de excelencia en el trabajo, pero que ocurra en territorio nacional es grave.

Es lo que le ocurrió a Antena 3 en el informativo del mediodía de este lunes. La cadena estaba informando de las falsas amenazas de bomba a varios colegios internacionales tanto de Zaragoza como del resto de España y, en vez de situar Zaragoza en el centro de Aragón, el departamento de grafismo de la cadena la puso junto a Portugal.

En concreto, Antena 3 confundió Zamora con Zaragoza y la situó junto a Castilla y León. Además, en el grafismo se especifica que era Zaragoza (es decir, no pusieron Zamora), por lo que el error es considerable.

Como no podía ser de otro modo, hubo muchas reacciones negativas en las redes sociales. La más viral fue la queja de Jorge Pueyo, firme defensor de Aragón y diputado en el Congreso de los Diputados por Sumar: "Antena 3 Noticias confunde hoy Zaragoza con Zamora. Luego se preguntan que por qué no nos gustan las noticias o políticas hechas desde Madrid sin conocer nuestra tierra", escribió en X (Twitter).

Antena 3 Noticias confunde hoy Zaragoza con Zamora.



Luego se preguntan que por qué no nos gustan las noticias o políticas hechas desde Madrid sin conocer nuestra tierra. pic.twitter.com/e564pPKiNg — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) 18 de diciembre de 2023

Otro usuario decía: "Quienes confunden ZAmora con ZAragoza no confunden MAdrid con MÁlaga. Y no me digáis que es por la tilde, porque quien no sabe ubicar en un mapa Zaragoza o Zamora, tampoco sabe poner tildes".

Otro error en el grafismo

Pero además hay otro error en el mapa, aunque distinto al de Zaragoza. En concreto, está más escrito Villarreal. En valenciano es 'Vila-Real' y en castellano Villarreal, pero en Antena 3 se han comido una 'r' y escribieron 'Villareal'.