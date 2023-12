Fran Rivera acudió al plató de 'De Viernes' anoche y allí volvió a arremeter contra Isabel Pantoja. El torero además tuvo tiempo para responder a María Patiño, llegando a destapar un flirteo entre él y la presentadora.

La gallega había contestado al torero tras sus primeras declaraciones en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona la pasada semana, poniéndose de lado de Eugenia Martínez de Irujo.

Al parecer, a Fran no le habrían gustado estas palabras y anoche optó por desacreditar a la periodista sacando a la luz un - según él- flirteo entre ambos: "Mira quién lo dice, una mujer que me dejaba notitas en el parabrisas diciéndome que era María Patiño y que quería quedar conmigo, partiendo de esa base esta mujer es poco creíble".

El torero niega que su intención al separarse de Martínez de Irujo fuera la batalla judicial que acabaron librando ambos celebrities, y que su único objetivo era tener la oportunidad de vivir con su única hija por entonces.

"Es totalmente falso que yo pidiera la custodia de mi hija porque yo considerase que era mala madre o inestable, yo lo que siempre he dicho es que mi hija me pidió vivir conmigo. Cayetana y yo tenemos una relación muy fuerte y muy especial porque ella fue la que me salvó en un momento muy malo de mi vida, cuando murió mi madre, me agarré al amor de mi hija y eso fue lo que me hizo tirar para arriba".