Ana María Aldón tiene un nuevo e inminente proyecto profesional. La colaboradora de 'Fiesta' se une a Elena Rodríguez (madre de Adara y concursante de 'Supervivientes') y Luca Onestini (ganador de 'Secret Story') como concursante de 'GH Dúo', siendo los trees únicos nombres confirmados por la cadena hasta el momento. A ellos se unirá también Lucía Sánchez (concursante de 'La isla de las tentaciones'), cuyo nombre fue desvelado en exclusiva por YOTELE.

Sin embargo, tan solo la pareja formada por Elena y Luca es la única que conocemos al completo, pues el programa tampoco ha confirmado quién será la persona que acompañe a Ana María en esta nueva incursión en el mundo del reality. La colaboradora ya pasó hace unos años por 'Supervivientes', donde quedó en segunda posición, y ahora vuelve a dar el salto al mundo reality como inquilina de Guadalix de la Sierra, ¿pero quién será su pareja?

Hay varias opciones sobre la mesa, como por ejemplo su hija Gema Aldón. No sería de extrañar que madre e hija compartieran experiencia en la casa más famosa de la televisión, pues ambas ya tienen experiencia en este tipo de formatos y sería atractivo verlas a ambas juntas. Aunque quizás la cadena haya preparado una bomba y tenga en mente que la colaboradora concurse con su ex pareja, José Ortega Cano. Aunque es altamente improbable que esto ocurra, no deja de ser una opción que será un auténtico bombazo.

La segunda edición de 'Gran Hermano Dúo' arranca el próximo jueves 11 de enero a las 22:00 horas, de nuevo con Marta Flich al frente. La primera edición, emitida en los primeros meses de 2019, cerró con una media de 2.838.000 espectaadores y un 26,4% de media, disparándose en la final hasta un gran 33,9%, en la que María Jesús Ruiz se coronó como ganadora. Sin embargo, parece poco probable que esas estratosféricas cifras vuelvan a alcanzarse si tenemos en cuenta que el último 'GH VIP', que cerró su edición hace apenas unas semanas, fue el menos visto de la historia con una media del 12,9% y tan solo 962.000 espectadores.