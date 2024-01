El éxito de Operación Triunfo es indudable y la última edición está dando mucho que hablar. Miles de fans no solamente se han enganchado al nuevo formato alejado de la televisión tradicional sino que están atentos a todo lo que sucede en la Academia más famosa de España gracias a la retransmisión durante las 24 horas en redes sociales.

Después de un pequeño parón navideño, OT 2023 vuelve a Amazon Prime a las 22.00 horas con la sexta gala. Las semanas van pasando y los concursantes van mostrando sus habilidades para alzarse como vencedor del programa y comenzar una carrera musical de éxito. Los que no tendrán esa suerte son los participantes que ya han dicho adiós a la Academia: Paul, Denna, Omar y Suzete.

Todos los seguidores de Operación Triunfo tienen su participante preferido y también se atreven a pronosticar quién será el gran ganador de esta edición. Los aragoneses se dividen entre Juanjo Bona y Naiara. El jotero de Magallón y la zaragozana están protagonizando grandes momentos en las galas y en la Academia mostrando al resto de España el patrimonio artístico de nuestra comunidad. Uno de estos dos concursantes vencerá OT 2023 según Ibai Llanos.

El popular streamer español ha admitido que también está siguiendo también las aventuras y las espectaculares exhibiciones de los concursantes en Amazon Prime. Después de muchas dudas por miedo a las críticas de los millones de seguidores que ven todos los días sus vídeos en Twitch, Ibai Llanos ha compartido con todo el mundo su predicción.

"No quiero decir nada porque luego la gente me dice que opino sin saber y nos has jodido los votos. Naiara es mi favorita para ganar OT. Antes no era mi favorita, pero ahora sí que lo es", afirmó el influencer vasco en su canal. La zaragozana actuará junto a Cris en la Gala 6 de Operación Triunfo versionando la canción de 'El farsante' de Ozuna.