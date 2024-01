Tras tomarse unos días de vacaciones por las fiestas navideñas, Ana Rosa Quintana volvió a tomar las riendas de 'TardeAR' durante la tarde del pasado lunes. En su regreso al programa, la presentadora bromeó con el papel de su sustituta, Beatriz Archidona: "No se quiere ir de vacaciones. No he tenido más remedio que marcharme yo porque ella está agarrada a la percha como guacamayo y no se quiere ir".

"Aguantando a Sardà. ¡No sabes la Navidad que me ha dado!", aseguró la también presentadora de 'De viernes', una afirmación que el aludido encajó con humor: "Todos somos el malo en el cuento de alguien. Y en este caso en tu cuento". "Ya verás esta tarde qué bien se porta", apuntó Archidona. Sin embargo, Ana Rosa y Sardà acabaron protagonizando un intenso debate sobre la necesidad de llevar o no mascarilla ante el aluvión de casos de gripe y covid. "Pero vamos a ver, que en Madrid digan que igual no es necesario cuando vas a un centro sanitario ponerte esto...", comentó Sardà mientras en su mano sostenía una mascarilla. Sin embargo, Ana Rosa le cortaba para compartir una opinión distinta: "Porque eso es una responsabilidad individual". "¿Y la Comunidad de Madrid no aconseja?", insistió el colaborador, provocando que la presentadora saliera en defensa del gobierno regional: "Perdona, si solo hay dos que son obligatorios. ¡Ya empezamos a meternos con Madrid!". "¡Vale, pues nada! ¡Que no es necesario que la gente lleve mascarilla!", exclamó Sardà. Después de este enganchón, Ana Rosa le lanzó un dardo a su compañero. "¡Pareces del Gobierno, tío!", le espetó entre risas, dejando claro que a pesar de sus diferencias mantienen una relación de confianza. Sin embargo, Sardà no se quedó atrás y contraatacó con un argumento similar: "¡Y tú del Gobierno de Madrid!". "Yo soy del Gobierno de Madrid", reconoció Ana Rosa antes de dar paso a otro de los asuntos del día.