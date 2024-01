La televisión deportiva española de los últimos años no sería lo mismo sin 'El Chiringuito de Jugones'. El programa nocturno presentado por Josep Pedrerol ha crecido considerable desde 2014 gracias al espectáculo en forma de debate y análisis sin el fútbol. Tomás Roncero, Cristóbal Soria, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Paco Buyo, Rafa Guerrero son algunos de los tertulianos que hacen especial un programa que va más allá del fútbol y tiene enganchados a millones de españoles cada noche a su televisión.

La dirección de 'El Chiringuito de Jugones' apostó ya hace un tiempo por llevar a diferentes puntos de España el programa y retransmitirlo en directo junto los fans que no dudan en acercarse a conocer y ver el show montado por los protagonistas. Y es que la combinación de debates apasionados, comentarios controvertidos y momentos de humor ha convertido al programa en un espacio de referencia para los amantes del fútbol en España, consolidando su posición como uno de los espacios deportivos más populares y comentados en la televisión española. El Chiringuito de Jugones celebró el pasado 12 de enero su décimo cumpleaños desde su estreno en la televisión.

En el estreno en Twitch de El Chiringuito de Jugones en noviembre de 2022, Josep Pedrerol anunció que la siguiente parada del 'tour' del programa sería Zaragoza. Un año después, ya se conoce la fecha, hora y lugar de la visita del show deportivo a la capital aragonesa.

La Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogerá 'El Chiringuito de Jugones' el próximo jueves 25 de enero a las 00.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar el aforo y las personas con movilidad reducida tendrán preferencia. "Empezamos a las 00h, el que llegue antes entra antes, aunque primero irán los que tengan problemas de movilidad", ha publicado 'El Chiringuito de Jugones en Instagram'.

Anuncio de los tertulianos

Desde hace ya varios días que los tertulianos de El Chiringuito habían anunciado en redes sociales la visita a Zaragoza, aunque sin desvelar en ningún momento la fecha, la hora ni el lugar donde se hará en directo el programa. Rafa Guerrero, antiguo línier profesional con 14 temporadas en Primera División, publicó un mensaje en Twitter alabando la pasión por el fútbol en la capital aragonesa. "Ganas de veros...Una ciudad que vive el fútbol con pasión...el Real Zaragoza siempre será de Primera".

Ganas de veros...🙏🏼 Una ciudad que vive el fútbol con pasión...el @RealZaragoza siempre será de Primera. https://t.co/9mwDm46RWy — Rafa Guerrero ★ 🟥 🟨 ★ (@LaLigaDeRafa) 9 de enero de 2024

La afición zaragocista no se olvida del famoso "ha sido el seis, penalti y expulsión" del Real Zaragoza-FC Barcelona de septiembre del 1996 cuando Rafa Guerrero mandó expulsar a Xavi Aguado por una supuesta agresión sobre Couto en el área aragonesa, aunque fue Solana el que golpeó al portugués. Este partido entró en la historia del fútbol español por la adaptación de la frase del árbitro Enrique Mejuto González a su asistente Guerrero: “¡Rafa, no me jodas!”.