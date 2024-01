Orestes Barbero, pese a que hace meses perdió en aquel épico duelo frente a Rafa Castaño el bote millonario de 'Pasapalabra', sigue en boca de la gente. El burgalés, con su carisma y sus bromas en televisión, además de por su conocimiento, se ganó el cariño de la audiencia.

Primero apareció en una película haciendo un cameo y después se confirmó que fichaba por otro concurso de televisión: 'El cazador', de Televisión Española, donde comparte plató con otros 'magníficos' de programas como 'Pasapalabra' o 'Saber y ganar'.

Ahora bien, el programa del rosco siempre será el hogar de Orestes y lo volvió a demostrar en la Noche de Campeones de 'Pasapalabra'. El burgalés venció a otro concursante histórico, Luis de Lama, en un duelo muy épico e igualado que se decidió por míseros detalles.

Entonces Orestes sorprendió a todos asegurando que quería compartir el premio, que fue de 25.000 euros, con Luis de Lama: "Ha sido un empate técnico en 'El Rosco'. Ha sido un fallo tonto de cada uno. Esta manera de resolverlo es más accidental que real. Este dinero es mío por mera regla, no por la justicia y el mérito", aseguró.

"Quiero mucho a Luis y yo me voy más feliz de aquí si repartimos el premio. Yo me quedo mucho más feliz si salimos de aquí con un empate y lo repartimos. Espero que lo aceptes", prosiguió el burgalés".

Ésto está grabado y ya anticipaba que @OrestesBarbsalc es de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho y se merece todo lo bueno que le pase. Gracias por tu generosidad, amigo

P.D. Finalmente no acepté.https://t.co/aX6Q6D5Dcq — Luis De Lama (@LuisDLama) 21 de enero de 2024

