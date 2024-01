Cualquier personaje público que acude a La Resistencia sabe perfectamente que va a tener que responder a la ya tradicional pregunta de David Broncano sobre cuánto dinero tiene en el banco y cuántas veces ha tenido relaciones sexuales en los últimos meses. Muchos invitados evitan el charco con maestría, algunos hablan sin tapujos de lo bien que les va la vida mientras que otros responden con elegancia y saber estar.

Luisa Gavasa acudió al plató de Movistar Plus este martes para ser entrevistada por Broncano y pasar un buen rato en La Resistencia. La actriz zaragozana con más de 50 años de trayectoria, que está nominada a los premios Goya 2024 por mejor interpretación femenina de reparto por la película "El maestro que prometió el mar", no quiso escapar de las polémicas preguntas del presentador.

"Cuando me fui a vivir a Barcelona recién acabada la carrera y me hice actriz profesional, me dijeron, bueno me enseñaron, que allí no se habla ni de dinero ni de sexo, se hace", respondió en un primer momento Gavasa tras admitir que "no le gustan los jovencitos". Ante la elegante respuesta de la intérprete, Broncano incidió en el tema pidiendo un par de pinceladas más íntimas. "Para mí es importante no tener deudas, pero rica no soy. Como soy tan rica en tantas cosas...soy rica", afirmó la zaragozana provocando las carcajadas del público.

"No se habla ni de dinero ni de sexo, se hace. Rica no soy, pero soy rica de tantas cosas...Soy rica"



Sin embargo, el presentador siguió sin quedarse satisfecho con la afirmación de la actriz a la que pidió mojarse en el tema de cuántas relaciones sexuales había mantenido en los últimos 30 días. "Vemos a dejarlo en un 0,2", concluía Gavasa que anteriormente le había lanzado un dardo a Broncano.

El regalo de Gavasa

Y es que la aragonesa no era la invitada prevista en La Resistencia en el programa del martes, pero la artista musical que tenía previsto acudir se puso enferma y no pudo asistir. "Como creo que se te ha caído una cantante, te regalo otra", le dijo Gavasa a Broncano mientras le entregaba una pequeña bolsa con un objeto.

El presentador admitió que la actriz era la segunda opción, aunque algunas personas del público no contaban con ese cambio de última hora ya que tres personas de un club de fans de la cantante habían acudido al plató de propósito. "Espero que entre tanta gente que hay, alguien esté contento de que haya venido yo. No me cojáis manía por favor", dijo entre risas Gavasa antes de enviar una pronta recuperación a Malú.