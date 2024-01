La locura por Operación Triunfo 2023 está superando los límites insospechados. 24 horas antes de la primera firma de discos por parte de los triunfitos en Barcelona, Madrid y Zaragoza ha salido a la venta el álbum Operación Triunfo 2023: Lo mejor (1ª parte).

Esto ha provocado en la capital aragonesa que los fans se lanzasen a primera hora de esta mañana a la caza de uno de los discos para que mañana se lo firmen Juanjo, Naiara y Álvaro. Por ejemplo, según ha captado una usuaria en redes sociales, varias decenas de personas han hecho fila junto a las puertas de la FNAC del Coso junto a la calle Alfonso para poder adquirir el álbum de Operación Triunfo y así no acudir con las manos vacías al evento de mañana. Con el paso de la mañana, la fila ha desaparecido.

La preventa del disco estaba disponible a través de Amazon desde comienzos de esta semana mientras que también se puede adquirir en otros puntos de venta como El Corte Inglés y la propia FNAC. La organización recordó a través de redes sociales que a la firma de discos se tiene que acudir con el original.

Mirad @OT_Oficial la cola que hay en el Fnac de Plaza España de Zaragoza y la gente diciendo que solo hay disponibles para los que lo hayan reservado, no entiendo cómo es que no habéis hecho más ejemplares ni informáis antes siendo cómo fue la preventa…



#OTDirecto26E pic.twitter.com/yS2SOVeeVS — paula 🐍 (@agbxstylinson) 26 de enero de 2024

El álbum recoge lo mejor de las primeras ocho galas, desde la canción grupal Libertad, Tómame o Déjame interpretado por Naiara, I Kissed Girl con Violeta y Chiara, la impactante versión del éxito de Chanel Slomo de Ruslana, al igual que la versión del mítico tema de Take That de Back For Good de Paul, Lucas y Crisb.

¿Llenazo en el Palacio de Congresos?

Este sábado se espera un llenazo total de 10.00 a 13.00 horas en la firma de discos de Operación Triunfo en el Palacio de Congresos de Zaragoza a la que asistirán Juanjo Bona y Naiara junto a Álvaro Mayo. Los triunfitos aragoneses están siendo de los participantes favoritos de los seguidores del programa en toda España. Naiara es considerada por muchos como una de las favoritas a vencer la edición de 2023 mientras que Juanjo siempre da que hablar gracias a su buen hacer musical frente a las cámaras.

Cabe recordar que el Palacio de Congresos de la capital aragonesa fue el lugar elegido por Operación Triunfo a principios de julio para celebrar el casting de la edición que se está emitiendo actualmente en Amazon Prime Video por primera vez. Por lo tanto, Juanjo y Naiara vuelven al lugar donde comenzó su trayectoria en OT para conocer de primera mano a sus seguidores.

Además, este lunes será la primera vez que Juanjo y Naiara canten por primera vez juntos en el desarrollo de la gala 9 de Operación Triunfo. El dúo aragonés interprertará 'La Cigarra', de Raimundo Pérez y Soto, aunque tendrán que cantar la versión de Natalia Jiménez y Lila Downs en 2019.