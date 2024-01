Luis Font alcanzó la fama y la popularidad como integrante de Locomía, el mítico grupo de electro-pop que triunfó en la década de los 80 y principios de los 90. Sin embargo, su situación es muy distinta en la actualidad. El cantante reapareció este fin de semana en 'Socialité' para hablar del complicado momento que está viviendo a nivel económico, hasta el punto de haber estado al borde de la indigencia.

"He estado a punto de irme a vivir a la calle", aseguró Font en el espacio presentado por María Verdoy: "No quería volver a estar en la oscuridad. Al menos en la calle me darían los rayos del sol, me daría la luz, vería gente. Sé que es muy duro decirlo, pero después de todo el camino del que vengo, esto no era nada".

Con la voz quebrada y muy emocionado, explicó que han sido sus amigos quienes le han salvado de acabar en la calle: "Hace unas semanas me llamó mi amigo Edu y me dijo que no me lo merecía. Al final, siempre tengo gente, estos ángeles como Edu que me cuidan".

Ahora ha vuelto a vivir en Madrid, donde está en busca de oportunidades laborales. "Aunque me veais así tuneado, guapo, todo esto es un espejismo. Estos pelos me los hizo ayer Ángel Ostariz y esta ropa me la ha dejado mi amigo Óscar". "Tengo en este momento una paga de 250 euros. He buscado trabajo y he trabajado en sitios, pero me cuesta encajar", declaró en 'Socialité'.

Aprovechando su intervención en el espacio de Telecinco, Luis expresó su deseo de participar en un programa como 'Supervivientes', que regresará en los próximos meses con una nueva edición. "Yo soy un superviviente", aseguró el excomponente de Locomía: "Cada año, cuando llegaba la época en la que se abría el casting, quería que me dieran una oportunidad". "Me haría mucha ilusión porque volvería a darme energía, a tener un reto", manifestó.