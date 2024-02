Lydia Lozano tenía un sueño eurovisivo tras la elección de Nebulossa como representantes de España con el tema 'Zorra'. La periodista y actual colaboradora de 'Mañaneros' mostró hace unos días su deseo de poder acompañar al dúo alicantino durante su experiencia en el festival europeo.

"Si Alejandro Abad me arregla la voz, yo iría encantada a Eurovisión. Si me deja el programa 'Baila como puedas', hago una coreografía. Me apunto", aseguró la comunicadora en unas declaraciones concedida a Laura Ortiz para la revista Semana.

Este martes, en la rueda de prensa de 'Baila como puedas', TVE ha respondido este martes si está en sus planes que Lydia Lozano, ahora que es uno de los rostros destacados de su programación, acompañará a Nebulossa en su aventura en la edición eurovisiva de Malmö 2024.

Te puede interesar

"Lydia Lozano no irá a Eurovisión con Nebulossa. La actuación va a experimentar pocos cambios", ha respondido Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, al ser preguntada por este asunto en la presentación en la que estuvo YOTELE.