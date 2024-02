Ana Obregón vuelve a estar de actualidad. La presentadora llevaba tiempo alejada de los focos, pero ahora un íntimo amigo ha hablado para desvelar cómo se encuentra junto a su nieta. El cumpleaños de Gloria Camila este sábado reunió a multitud de rostros conocidos de este país, entre los que pudimos ver a muchos familiares de la joven y también a amigos comunes como Raúl Castillo, que no se quiso perder este evento en el que no solo celebraba su 28 cumpleaños, también presentaba la marca de ropa que ha creado con su socia.

Hace unos días le pudimos ver al lado de Ana Obregón, una de sus grandes amigas, y ayer pudimos hablar con él sobre ella y nos desveló que está viviendo un momento muy bonito: "ella está espléndida, llevábamos sin salir a comer muchísimo porque está absolutamente entregada con la peque pues claro hablamos mucho, pero nos vemos poco, está muy feliz"

Polémicas

Además, nos aseguró que la presentadora de televisión no hace caso a las polémicas que se originan entorno a su persona: "Ella está en lo que tiene que estar, que se crie la princesa lo mejor posible y su fundación, eso es lo más importante".

También nos habló de la hija de José Ortega Cano, destacando de ella "su corazón" porque "es una niña muy entrañable, muy cariñosa y cuando te haces amigo de ella te abre su corazón".

Le preguntamos por el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y aunque no conoce al actor, sí que nos confesaba que le parece que hacen muy buena pareja: "Pues muy bonita pareja, los dos son muy guapos y que se lo vivan, si se gustan y quieren estar juntos, quién somos los demás para decir que no".

En cuanto a qué opinión tiene del modelo, Raúl nos confesaba que "no, pero me parece un tipo muy guapo, pero no le conozco, no he coincidido con él, a parte yo no opino de nadie, yo respeto que cada cual esté con la persona que quiera, yo quiero que ella esté bien, soltera o con novio, pero que esté bien".