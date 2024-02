La hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq, Eugenia Osborne, ha estallado. Lo que en principio era un reto en redes sociales inocente y divertido se ha acabado convirtiendo para ella en una acumulación de críticas sin piedad y comentarios insultantes. Y es tras leer todas estas reacciones cuando Osborne hija lo ha reconocido: "Si teníais intención de hundirme, sobre todo las mujeres, os doy la enhorabuena porque lo habéis conseguido".

Todo ha sido después de unirse al reto viral de hacerse pecas en la cara con un trozo de brócoli. La joven de 38 años ha sido objeto de todo tipo de críticas malintencionadas sobre su vídeo. Aunque es habitual que comparta publicaciones sobre moda y maquillaje, nunca antes se había llevado esta panadera de comentarios negativos: "Me habéis hundido".

Sobre su padre

Sobre la polémica sobre el supuesto hijo de su padre con Gabriela Guillén, que sería su hermano, no ha querido desvelar si Bertín ha recibido la demanda de paternidad de la modelo: "No, es que no voy a hablar de ese tema, de verdad, no me preguntéis. Yo entiendo que me tenéis que preguntar, pero es que no voy a hablaros de nada".

La hija de sí que nos comentaba sentirse un poco perdida, situación que podría darse debido a las polémicas que rodean a su familia: "Pues, ahora mismo, pues diría que a lo mejor en algunos ámbitos de mi vida me siento como un poco perdida, pero creo que es algo bueno, porque te da como la oportunidad de poder elegir dónde quieras ir. Entonces, estoy con mucha ilusión".