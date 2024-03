Mariló Montero ha aportado más información del incidente que tuvo con un famoso con novia en un evento público. La presentadora ha regresado este lunes en 'Espejo Público' tras esta confesión, negando que, a su parecer, sufriese una agresión sexual en dicho momento.

"No he puesto denuncia porque no la ha habido agresión sexual y, como no ha habido agresión sexual, no he denunciado", ha asegurado la colaboradora del espacio matinal de Antena 3, explicando con sus palabras que una agresión sexual es "un comportamiento sexual no deseado con actos que usan la intimidación".

Montero sí que ha confirmado que sufrió un tocamiento que no deseaba, pero negando que el "tío muy famoso" la intimidase, coaccionase o utilizase la fuerza. De hecho, redirigió el foco hacia la 'Ley del solo sí es sí', mostrándose crítica por "resignificar las palabras": "Eso lo define la ley del solo sí es sí, pero no lo defino yo. No significa eso, que lo he buscado. No es una agresión sexual. Yo no voy a denunciar a una persona porque me haya agarrado el culo".

Tras escuchar sus palabras, Gonzalo Miró intervino para rebatirle las palabras de Mariló Montero sobre este asunto: "Pero eso no significa que no haya sido una agresión sexual. Hoy en día sí que lo es, otra cosa es que tú no quieras denunciarlo".

Entre choque de argumentos, la abogada Montse Suárez tuvo muy claro a quién darle la razón en este asunto: "La 'ley del sí es sí' modifica determinados artículos del Código Penal y, por tanto, el tocamiento en el trasero de Mariló Montero es de forma meridiana e indubitada un acto de agresión sexual".

"Ahora bien, entiendo a Mariló. Entiendo que ella no lo interprete así y que su ofensa no sea la de una agresión sexual", explicó la letrada. "¿Tú vas a meter a un tío en la cárcel porque te ponga la mano en el culo? Es que es para analizarlo", preguntó Montero tras escuchar las palabras de la abogada.

"Que sepa el público que si a un hombre o a una mujer les tocan el culo sin su consentimiento, pueden denunciar porque es delito", apuntó Gonzalo Miró en 'Espejo Público'.