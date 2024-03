Diego Matamoros y Marta Riumbau ya no son pareja. Al menos es lo que indican personas del entorno de la influencer, que aseguran que la relación está rota a pesar de seguir viviendo bajo el mismo techo.

Un duro golpe para el hijo de Kiko Matamoros que sigue recuperándose de sus problemas de salud. Y es que la duda sobre si la pareja había emprendido caminos por separado sobrevolaba desde hacía meses. Unos rumores que parece que finalmente se han confirmado.

Las últimas noticias apuntaban a que la pareja, a pesar de haber roto, seguía compartiendo techo, en este caso, la casa de Marta Riumbau en la que Diego Matamoros seguía viviendo. Sin embargo, una publicación de la influencer en Instagram ha hecho saltar las alarmas entre sus seguidores, que han llegado a la conclusión de que finalmente, el hijo del excolaborador de Sálvame ha hecho las maletas y ha abandonado la casa de la influencer.

"A mí ella me ha decepcionado"

Diego Matamoros ya ha abandonado la casa de Marta Riumbau. La influencer ha celebrado en su perfil de Instagram un importante cambio en su vida que ha evidenciado que el hijo de Kiko Matamoros habría hecho las maletas y ya se habría mudado de su chalé de casi un millón de euros. Tras la ruptura sentimental, la pareja había continuado viviendo bajo el mismo techo...hasta ahora, que la de Barcelona, por fin, puede pasar página y empezar de cero.

Según las informaciones de Saúl Ortiz, la it-girl estaba empezando a cansarse de la situación y deseaba que el hermano de Laura Matamoros se fuese de su casa lo antes posible. Algo que, sin embargo, Matamoros se encargó de negar en su comunicado:

"Seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra", escribía el exconcursante de 'Supervivientes' en este escrito que se está mirando con lupa y que muchos señalan que podría haber sido generado con inteligencia artificial.

Ahora, Marta Riumbau ha celebrado con sus seguidores algo muy importante para ella: su perrito Milo ha vuelto a su casa. Una noticia muy especial que es la pista clave que confirma que Diego Matamoros ha abandonado ya su casa.

Una noticia que han celebrado sus seguidores. Eso sí, Marta Riumbau no se ha librado de las críticas por, en su día, haber decidido dejar a su mascota con sus padres para "dar ese lugar a los perros de Diego Matamoros": "A mí ella me ha decepcionado. Un perro jamás se sustituye" o "lo siento, pero no entiendo a la gente que cambia a sus mascotas por un novio. Si tu novio te quiere, también quiere a tu mascota".