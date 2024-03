La relación entre Elena Tablada y Adrián Esperón, su profesor de baile en 'Bailando con las estrellas', ha saltado por los aires en la última emisión del programa. Desde hace ya un par de semanas, la pareja dejó entrever una falta de complicidad entre ambos; e incluso se mostraron algunas discusiones que tuvieron durante los ensayos.

Consciente de esto, Jesús Vázquez les preguntó qué había pasado porque esas rencillas parecían haber ido "más allá de lo profesional". A esta cuestión, Tablada respondió con cuatro argumentos: "Dice que lo llamé agresivo, pero no dije eso, sino que el entrenamiento estaba siendo agresivo. Dice que yo había dicho que me trataba mal, pero no es lo mismo que yo le diga que siento que me está tratando mal, a llamarle maltratador. No le gustó que dijera que todos los hombres son iguales. Y otro día, le dije que era un narcisista".

Posteriormente, añadió que no volvería a referirse a su profesor en esos términos, aunque él puntualizó que la situación podría reconducirse siempre y cuando "los perdones van correlativos de los hechos".

No obstante, quiso añadir algo más: "No lo quería decir antes porque quería ser profesional y no causar ninguna problemática. Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo como su maestro y así me lo ha dicho esta semana. Yo quiero ser profesional, quiero que ella consiga un buen papel en este concurso, así que doy un paso al lado. No quiero perjudicarla porque este es su concurso, no el mío. Abro petición al programa para que se le ponga otro maestro”.

Finalmente, Jesús Vázquez intentó salir de la situación como buenamente pudo: "Esto no estaba previsto. Hablaremos con la dirección y veremos si es posible que a estas alturas del programa, después de 10 semanas, se pueda hacer un cambio así".