La fábrica de la tele comienza una nueva etapa. Tras la ruptura de la cúpula de Mediaset con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, impulsores de la productora, el grupo ha optado finalmente por la compra del 100% de las acciones de sociedad y concluir la relación que tenía con ellos, pasando a ser la única dueña. De esta manera, se descarta la otra opción, que pasaba por disolver la compañía.

Mediaset nombrará próximamente una nueva dirección de la productora, que seguirá encargándose de la producción de 'Todo es mentira'. También ha segudio al frente de 'Socialité', si bien en este caso todo de manera temporal, ya que el plan de traspasar el espacio presentado por María Verdoy a Fénix Media.

Y este cambio ya se ha producido. Tal y como adelantaba el medio especializado en televisión, Algo Pasa, Socialitñe ya forma parte de la productora de Christian Gálvez. "La nueva productora continuará usando las instalaciones de La Fábrica. El plató y el equipo humano del programa de María Verdoy no serán modificados", explican.

Nuevo proyecto

En los últimos meses, Christian Gálvez ha mostrado en sus redes sociales que ha estado centrado en el cuidado de su hijo en común con Patricia Pardo y ahora ha querido contarle a sus seguidores que está inmerso en un nuevo proyecto profesional que no tiene ningún relación con su faceta como presentador, pero que le tiene completamente ilusionado.

"Hoy se cumplen diez años desde la publicación de mi primera novela. Tras tres libros de no ficción, este fue un viaje lleno de incertidumbre, pero también repleto de perseverancia y de ilusión. Nunca imaginé las alegrías que me darían este libro y el propio Leonardo a lo largo de los años. Todo comenzó con un acto de generosidad de mi amiga @sandrabarneda , y a día de hoy me encuentro trabajando junto a la dedicación, la profesionalidad y la amistad de mi editor @gonzaloalbert_ . Entre medias, multitud de compañeros del mundo editorial que hicieron el viaje más fácil, más bello. Diez años después, me encuentro preparando mi cuarta novela, mi libro número 9…. Será el destino", ha publicado en su cuenta oficila de Instagram.

Un momento de lo más feliz

El escritor y presentadro vivie un momento de lo más dulce junto a su esposa, Patricia Pardo y, sobre todo, tras el nacimiento de su hijo Luca. Tal es así que, por primera vez, Gálvez ha celebrado este 2024 su primer Día del Padre. Una fecha especial en la que Patricia Pardo le ha dedicado unas bellas palabras.

"La ilusión que siento cuando recibo estos mimos… ¡Cómo me entusiasma veros juntos y felices! Esta foto encierra muchas historias: la de nuestro sueño cumplido, la de un hombre que es pura entrega, o la de una personita que aun no es consciente del amor inmenso de su familia. Decirte “felicidades, papi” se queda tan corto… No sólo le das todo tu cariño y esa ternura tuya tan especial a nuestro bebé, sino que entregas tu tiempo a toda la familia para conseguir el complejo equilibrio que necesitamos para que todo funcione. Estoy segura de que Luca ya siente que ha tenido la enorme suerte de tener al Optimus Prime de los papás. Tú te transformas para adoptar mil facetas y siempre consigues que todo fluya. Gracias por transmitirme esa fortaleza que necesito para poder ponerme todos los días delante de una cámara y por lograr que seamos una piña, pese a todo. Para mí la igualdad es precisamente esto, una pareja que se complementa sin importar el rol y aporta todo lo que puede para que una familia salga adelante. Ojalá muchos años volando a tu lado. Te lo dice tu chica de ojos marrones que siempre creerá en ti".