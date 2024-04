Al grano: aterrizará en España el día 25 de mayo y permanecerá en el país durante tres meses. Es el tiempo que estará Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, cerca de su hija. Y decimos "cerca" pero no "junto a" porque la joven no tiene ninguna intención de estar en contacto directo con ella.

La fecha no es casual. Pisará suelo español a menos de 24 horas del concierto de Isabel Pantoja por sus 50 años de carrera musical, una apoteósica actuación que la tonadillera hará en el WiZink Center. Si se tiene en cuenta que Roxana Luque anunció que quería reunirse con la cantante, ¿se presentará en el concierto?

Sin relación con ninguna de las dos madres

Pero si Isa P no tiene intención alguna de reunirse con su madre biológica, la relación con Isabel Pantoja no es mucho mejor. Están distanciadas y no se hablan desde hace varios meses. La evidencia palpable de que las cosas están peor que nunca fue la ausencia de la madre en la boda de Isa con Asraf Beno en octubre del año pasado. La propia Isa reconoció estar dolida, sobre todo, por su hijo.

¿Cómo se enteró Isa de la adopción?

Isa se enteró de su adopción en el colegio por sus amigos y fue un shock para ella porque no lo esperaba. Cuando parecía que todo era felicidad después de que Asraf saliera de la casa de Gran Hermano Dúo con un segundo puesto bajo el brazo, un nuevo quebradero de cabeza sacude a Isa Pantoja. Ha sido siempre un tema muy serio y delicado para la joven.