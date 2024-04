'First Dates' es uno de los programas más vistos en España, ya que la espontaneidad y peculiaridad de algunos de sus participantes ha dado mucho de qué hablar. Pero el famoso restaurante de las citas a ciegas no es tan real como parece en televisión e incluso algunas personas se han atrevido a tacharlo de "montaje".

De hecho, comensales que han pasado por el programa han explicado su experiencia y han revelado algunos de los secretos que First Dates no había contado antes. Entre ellos, el 'youtuber' Mr. CJ (llamado Cristian) dedicó un vídeo entero a explicar "toda la verdad" de su paso por el conocido 'restaurante'.

¿Dónde está el restaurante? ¿Es real?

Muchos espectadores se preguntan sobre la veracidad de dicho restaurante y si es posible visitarlo o, ¿por qué no?, cenar en él. Si eres uno de estos curiosos, debes saber que ni se trata de un verdadero restaurante, ni está abierto al público. Concretamente, se trata de un plató de grabación montado en una nabe industrial, la cual está situada en Madrid.

Así lo cuenta Cristian en su canal de Youtube: "Todo lo que veis de First Dates es real salvo dos detalles: el primero es que no es un restaurante de verdad, es un decorado. Pero cuando entras allí no notas que es un decorado. Lo único es que no hay techo, hay focos dentro pero está muy logrado”, cuenta a sus seguidores. Su relato topa con el segundo detalle que "no es real" cuando hace referencia a la comida: "No es una cena. Mi cita tuvo lugar a las cuatro de la tarde".

Como Cristian, otros concursantes que han hablado sobre su experiencia coinciden en que este plató es más grande de lo que esperaban. También que, pese a ser una nave industrial, se han sentido como si estuvieran realmente en un restaurante.

¿Son actores los solteros de First Dates?

Sabiendo que el restaurante se trata de un plató, algunos quizás se pregunten si, por tanto, hay actores implicados. La respuesta de todos quiénes han ido es la misma: no, pero no todas las personas que vemos en la tele están teniendo una cita. Entonces, si no son actores pero tampoco uno de los protagonistas que tienen una cita, ¿quiénes son?

Pues se trata de personas de a pie que han contactado con el programa para hacer de 'extras'. Son aquellas personas que aparecen de fondo, disfrutando de su propia "cena" (aunque puedan ser las cuatro de la tarde), pudiendo además conocer las instalaciones de la grabación del programa.

¿Quién paga la cuenta?

Tal como se ha confirmado a lo largo de las temporadas, el precio de la cuenta es de 15 euros por persona. La respuesta a quién lo paga depende de la decisión que haya tomado el participante. Si el comensal decide pagar su parte, el programa le devolverá el importe al completo (es decir, los 15 euros). Pero si decide invitar a su pareja y pagar los 30 euros que suponen ambos menús, First Dates le devolverá únicamente lo correspondiente a su parte (es decir, de nuevo los 15 euros).

La respuesta de Carlos Sobera

Entre los excomensales que han pasado por el formato, algunos han explicado que el programa les sugería y, en algunos casos, les intentaba convencer para que hagan o digan según qué cosas: "Te hacen tener el móvil boca a bajo por si tienen que avisarte de que hagas algo", explicó un participante a The Play News. "A mi me dijeron que fuera al camerino a poner mi canción”, añadió.

Esta es una de muchas acusaciones hacia posibles 'tergiversaciones' de la organización en la actitud de los concursantes. Frente a esta situación, Carlos Sobera (presentador del formato) decidió responder y defender su programa: "La leyenda existe, pero te voy a decir por qué. No existe porque nosotros traigamos supuestamente a actores, existe porque mucha gente no termina de aceptar la realidad que le rodea y necesita buscar una excusa, una coartada, para no aceptarlo. Los participantes que vienen son así, les guste o no, y tienen que aceptarlo. Es la España que tenemos y no es mala. Es una España muy buena", aclaró en 2023.

Además, dedica estas bonitas palabras para referirse a la 'magia' que se crea en las citas del famoso programa de televisión, gracias a la libertad que, defiende, tienen los participantes: "A veces pienso que los participantes están más resabiados después de tanto tiempo, pero luego me demuestran que no. Lo que más me llama la atención es que cuando les sentamos en la mesa y ya están relajados, también porque no ven ninguna cámara, es como si estuvieran en la vida misma. Se abren y no veas de qué manera. Antes les decíamos que si tenían algún problema nos llamaran, pero ahora hace años que no intervenimos a no ser que sea algo muy grave. Quedan a su libre albedrío para que fluyan".