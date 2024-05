El Festival de Eurovisión ya ha comenzado los ensayos individuales antes de que llegue la semana de competición en el escenario del Malmö Arena. A tan solo unas horas de la segunda prueba técnica de España, 'Zapeando' ha recurrido al Maestro Joao para que vaticine el puesto que Nebulossa conseguirán con su tema 'Zorra'.

Para ser más exactos, el vidente ha echado las cartas en el plató del programa de laSexta para realizar este vaticinio, que no es bueno respecto a la posición que el grupo de Ondara (Alicante) logrará: "Muy detrás lo veo".

"Ha salido la carta de la muerte antes que la del sol, que es el éxito, y esa es fracaso", explicó el Maestro Joao, lanzando posteriormente su predicción tras la lectura de su tirada: "Después de esto te puedo decir que quedarán entre los cinco últimos".

El vaticinio que lanzó el también participante de 'Baila como puedas' no coindice con su gusto personal, ya que siente una especial simpatía con los representantes de España en Eurovisión 2024: "A mí me da mucha pena porque me caen genial".

Por otro lado, El Maestro Joao también predijo la posición de Slimane, el artista que representará a Francia en la próxima edición de Eurovisión con la balada 'Mon amour'. "Yo creo que no quedará peor", aseguró el colaborador de 'Zapeando', añadiendo: "En el tres va a quedar Francia".