Desde que Sebastián Yatra y Aitana Ocaña fueran pillados hace dos meses en Islandia juntos los rumores de una reconciliación se dispararon. La historia tiene su miga. A finales del año pasado, el cantante colombiano anunció que la relación amorosa que ambos compartían desde hacía un año, pese a nunca haberla confirmado oficialmente, se había terminado. Por el camino quedaban varias colaboraciones musicales entre ellos, canciones dedicadas y presencia compartida en el reality La Voz Kids.

El jarro de agua fría para sus fans fue incontestable. El propio Yatra confesó poco después la razones que le llevaron a terminar la relación en una entrevista para un podcast de la diseñadora Vicky Martín Berrocal: "Mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?".

Lo cierto que, acostumbrados a no airear demasiadas intimidades, el terreno quedaba abonado a cualquier teoría. Finalmente, hace un mes se conoció la razón por la que compartieron tiempo y lugar en Islandia: la publicación del último single de ambos, titulado 'Akureyri', una ciudad situada en el norte de la isla.

Aitana visita El Hormiguero

Aunque la visita de la artista a El Hormiguero el pasado martes tenía la percha de ese estreno musical, Pablo Motos no dejó escapar la oportunidad de preguntarle sobre cuestiones amorosas. El presentador le preguntó cómo había sido componer un tema con un exnovio y Aitana, lejos de rehuír el tema o tratar de escapar por la tangente, confesó que cuando iniciaron la grabación seguían juntos. Sin embargo, añadió que tras romper su relación, han continuado manteniendo un cariño mutuo y ha sido capaces de trabajar juntos.

Motos insitió en si imaginaban que se iba a hablar mucho sobre su posible reconciliación. "Sí, por supuesto. Yo soy muy vergonzosa con mi intimidad. Esto es una cosa que hemos compartido los dos como profesionales, pero por supuesto que nos queremos mucho, a la vista está, es muy difícil fingir porque nos queremos un montón. Y no quiero contar más porque me da mucha vergüenza y lo paso mal, pero se mezclan cosas y entiendo perfectamente que la gente se pregunte si hemos vuelto o no", precisó Aitana.