'La Ruleta de la Suerte' es un concurso de televisión español que se emite en Antena 3. Llegó a la cadena en 2006 de la mano del presentador Jorge Fernández, y aún sigue al mando. El programa se emite todos los días de la semana de 13:45 a 15 horas. El exbaloncestista ha acudido al plató de 'Espejo Público' para explicar a Susana Griso y a la audiencia cómo ha sido su experiencia con la enfermedad de Lyme. Esta la padece desde hace seis años, tras sufrir la picadura de una garrapata.

Jorge Fernández ha asegurado que todavía tiene síntomas y que hay épocas en las que se encuentra peor: "Todavía tengo síntomas de dolor en las articulaciones (...) En cuanto tengo más estrés y más viajes, yo lo noto. Me empiezo a encontrar peor, más cansado y con dolor en las articulaciones".

El presentador ha explicado que tardaron en diagnosticarle la enfermedad, y es que empezó a perder peso y se encontraba mal, pero no sabía qué le pasaba: "Empiezas a estar cansado, te duelen las articulaciones, tienes neblina mental, estás irascible e irritable... 'Joe, ¿qué me está pasando?' (...) Yo no me vi la garrapata. De repente empecé a sentirme mal. No sabía a qué respondía mi poca vitalidad". Susana Griso ha asegurado que se dio cuenta de su pérdida de peso: "Yo te veía por los pasillos muy delgado. Llegaste a perder 13 kilos".

Jorge Fernández ha explicado que la enfermedad de Lyme "no está reconocida como una enfermedad". Sin embargo, el presentador ha comentado que tuvo que "dejar de hacer todo", solamente acudía a grabar 'La ruleta de la suerte' y ha afirmado que "la mejor medicina contra el lyme es no tener estrés".