Paz Herrera es historia de los concursos en nuestro país. La Cazadora hizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. La arquitecta cántabra se coronó como la reina del programa tras llevarse 1,28 millones de euros (como recientemente ha hecho Óscar), rompiendo el récord de permanencia en este concurso televisivo. Paz consiguió completar el rosco tras 136 programas, repartidos en dos tandas (54 y 87 ediciones).

En su primera participación, no logró romper la hucha, pero finalmente pudo llevarse el premio y es la mujer que ha ganado una cuantía más alta en un concurso. Pero, no es oro todo lo que reluce: Paz tuvo que entregar 700 000 euros a Hacienda. "Todavía pienso que hasta en eso soy pánfila, ganar el bote el año que más se pagaba en impuestos", reconoce, a través de su cuenta de Twitter. Cuando ganó estaba en paro y dijo que el premio le sirvió para recuperar su vida previa a la crisis. Pero esta concursante tan querida y admirada hizo su primera aparición en 'Saber y ganar' en el año 1997: estuvo 54 programas y se llevó más de 62 000 euros para su bolsillo. Ha regresado al concurso de Jordi Hurtado, y lo hace en la edición del fin de semana.

Un reto diario

Ahora, dice que el cazador es un reto al que tiene que enfrentarse cada día y que tiene que seguir formándose para dar la talla. "Ni cuando estaba en 'Pasapalabra' estudié yo tanto como ahora, porque siento la responsabilidad de no quedar mal, de no dejar mal al programa. Continuamente estoy viendo cosas que no sé y apuntándolas porque tengo que esforzarme más", afirma. Sin embargo, no se pasa el día hincando codos y entre los hobbies de Paz destacan la pintura, el senderismo, el esquí, la fotografía… Su actividad es frenética y muestra de ello es la publicación de su libro 'Cuentos de María y Lucero'. Su constancia y su instinto de superación hacen que sea una concursante prácticamente invencible y una de las más temibles.

Con famosos

En la nueva versión con celebrities, cuatro concursantes famosos jugarán en equipo para intentar conseguir premios en metálico, que donarán a una entidad benéfica de su elección, respondiendo a preguntas de cultura general. Uno de los cinco cazadores del programa, Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Orestes Barbero, los mayores expertos en concursos del país, intentará detenerlos. Entre los famosos participantes en esta nueva versión, nombres del cine, la televisión, la música, la cultura y el deporte.

En su último programa ha ocurrido algo de lo más sorprendente. "¿¿¿QUÉ ACABA DE PASAR??? ¡ @Paz_apalabra se queda en blanco y ganan el bote de 23.000 euros con la respuesta en la lengua!"

De esta manera Jorge Garbajosa, Javier Veiga y Charo lograban el bote de de 23.000 euros para dar a las asociaciones que representan, MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato), "The Ricky Rubio Foundation", y Colabora Birmania, ONG que trabaja en proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo en escuelas y comunidades de la población birmana desplazada en la frontera tailandesa..

"¡Ayyyyyy! Veía la cara de Cruyff, y no pasé porque lo sabía, creí que el nombre me vendría ya mismo... ¡Para algo de fútbol que sé, y no me sale el nombre! Qué fallo. Me pasó también en #Pasapalabra con Al Gore y con Mary Robinson. Los podía dibujar, pero se atascaron los nombres", añadía Paz a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.