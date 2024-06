Belén Esteban no se caracteriza por ser una persona con pelos en la lengua, y en cada entrevista que da, “la patrona” da declaraciones con las que los medios llenan las redes de titulares. Y por supuesto, la última entrevista que ha concedido junto a María Patiño al podcast ‘Cita doble’, de Juan del Val y Nuria Roca en Podimo, no ha sido para menos.

La colaboradora ha confesado durante la entrevista que tras el final de ‘Sálvame’, un programa de Antena 3 se interesó en ella, pero que le ocurrió lo mismo que en TVE con ‘Baila como puedas’: la vetaron. Según apunta Belén Esteban, “en otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además, lo habría hecho de puta madre”.

A pesar de este desencuentro que cuenta Belén Esteban con el programa de la cadena de San Sebastián de los Reyes, “la princesa del pueblo” no ceja en su empeño de participar un día en una producción de Antena 3, por lo que aprovechó el podcast de Nuria y Juan para pedir algo que le hace ilusión: participar en el formato ‘El Hormiguero’.

La colaboradora ha pedido trabajo a Pablo Motos, afirmando que “Vais a tener mucha competencia con Broncano. Si nos necesitáis a mis jefes, a mis compañeros o a mí, estamos para ayudar. Nosotros sabemos hacer de todo”. Sabiendo que esto es complicado, Belén ha decidido optar por la opción más fácil: “Lo que más me gustaría, y te lo digo de corazón, es que un día me invites a tu programa. Me haría superfeliz y me lo pasaría de puta madre. Yo te dejaría sacar las hormigas. Siempre veo el programa, me encanta. A ver si un día me llamáis”.