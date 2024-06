Este año se cumplen 30 años desde que Makoke, actual colaboradora de 'Así es la vida', pasase por el altar por primera vez con el que es el padre de su hijo, Javier Tudela. Ahora entenderás todo y atarás cabo de que padre e hijo comparten nombre y apellidos. Este acontecimiento acaparó las portadas, concretamente la de la revista Lecturas, donde vimos a una joven Makoke vestida de blanco con un semblante muy feliz.

Pero el matrimonio no tuvo un final feliz. Cuatro años después de su boda, la pareja puso fin a su unión e inició el proceso de un complicado y traumático divorcio. Esta separación acabó marcando la vida de Javier Tudela Giaever. "Ha sufrido mucho, no ha tenido ni una infancia, ni una adolescencia fácil", contaba hace un tiempo su propia madre, quien apenas unos meses después de romper con el padre de su hijo comenzó a salir con Kiko Matamoros.

Estas vivencias, unidas a todos los episodios a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de sus 30 años de vida, han terminado marcando la vida y la personalidad del hermano de Anita Matamoros. Y aunque no quiera profundizar y hablar en detalle sobre ello, cuando mira a Marina y a sus hijos, no podría estar pensando en su pasado y en cómo sus progenitores acabaron marcando su infanci, cuentan desde Outdoor.

"Elegí una madre con la que nunca tendrás que sanar ninguna infancia", escribe junto a un conmovedor vídeo que ha publicado en sus redes sociales, donde sus palabras dejan ver el dolor y las heridas a las que ha tenido que hacer frente. El joven, que vive en estos momentos en la casa que Makoke se ha visto obligada a abandonar, ha querido con él mandarle un mensaje a la mujer de su vida, pero también a sus hijos, que son el mayor orgullo del madrileño. "Familia es la que escoges. No puedo estar más orgulloso de las decisiones que tome para teneros", ha escrito en una de sus plataformas sociales. "Te escogería una y mil veces", apunta en otra red social mientras se declara a la madre de Javi y Bianca.

Makoke recibe una oleada de críticas

Javier Tudela y Marina Romero han celebrado el tercer cumpleaños de su hijo Javi. Como feliz abuela que es, Makoke ha querido alardear del fiestón que ha tenido su nieto por su tercer cumpleaños. Un gesto por el que la colaboradora de 'Fiesta' y 'Así es la vida' ha acabado recibiendo un aluvión de críticas y ha terminado siendo acusada de querer robarle el protagonismo a su nieto de tres años. En las redes sociales de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no hay ni rastro del pequeño Javi, ni tampoco de su hijo o el resto de invitados. Solo ella delante del centenar de globos, el photocall y otros espacios que se han dispuesto entre el porche y el jardín de su mansión de La Finca.

Con un look inspirado en Bo Peep, personaje de Toy Story (la película favorita de su nieto y sobre la cual ha girado su tercer cumpleaños), Makoke posa mientras celebra el gran día del que han podido disfrutar todos juntos en familia. Su publicación, en la que únicamente aparece ella, ha sido más que criticada.

"¡¡Afán de protagonismo!! Es el cumple de niño no el tuyo", "Siempreee tienes que ser centro atención, hija. Se supone que es fiesta de tu nieto", "Hoy debería ser el protagonista tu nieto, pero veo que no puedes", "Tú siempre dando la nota, madre mía", comentan algunos junto al post, donde el look de María José Giaever, de 54 años, también ha sido cuestionado: "De 15 años te crees. El estilo no es lo tuyo desde luego".