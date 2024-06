La emoción ha estado muy presente en el último día de Jaime Cantizano al frente de 'Mañaneros'. El comunicador se ha despedido este viernes de la audiencia de La 1 de TVE después de haber presentado su espacio matinal a lo largo de esta temporada televisiva, que está a punto de acabar.

"Como muchos de vosotros, llevo muchos años dedicándome a esto, a la radio y a la televisión, y uno hay veces que piensa 'pues ya pocas cosas me van a sorprender o poco voy a aprender'. Este año me ha pasado algo que no pensé que me iba a ocurrir: he aprendido mucho de un equipo y de televisión", aseguró el comunicador, que recibió el calor de sus compañeros, que le prepararon un vídeo de sus mejores momentos y le regalaron una taza.

En relación al futuro del programa, el presentador se mostró seguro de que 'Mañaneros' saldrá a adelante sin su presencia: ""Con este componente profesional, y humano de 'Mañaneros', esto tiene que salir bien".

"Gracias de corazón a todos vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo. Yo entiendo el trabajo, desde hace muchos años, como una experiencia en la que uno se tiene que sentir cómodo y hacer sentir cómoda a la gente que le rodea. Aunque no os lo creáis, os voy a echar de menos", concluyo Cantizano, recibiendo una gran ovación de todo el equipo del programa.

Cabe destacar que, hace unos meses, Jaime Cantizano decidió abandonar TVE para reforzar su vínculo profesional con Atresmedia, donde actualmente presenta el magacín 'Por fin no es lunes', en las mañanas del fin de semana de Onda Cero, con un contrato de exclusividad.

A partir de la próxima temporada, el jerezano se pondrá al frente de las tardes de la cadena de radio, en sustitución de Julia Otero, que tras una exitosa etapa de más de dos décadas consecutivas, pidió a la dirección pasar a encargarse del fin de semana para poder tener más tiempo de descanso y compaginar mejor el trabajo con su vida personal. Cabe recordar que Julia Otero superó un cáncer hace muy poco tiempo, del que se recuperó de manera satisfactoria.

Ana Prada, Alberto Herrera, Laura Lobo y Valle Aguilón conducirán 'Mañaneros' en verano

Desde este próximo lunes 1 de julio, 'Mañaneros' estrenará nueva etapa sin Jaime Cantizano. Ana Prada y Alberto Herrera, copresentadores habituales del magacín, seguirán al frente del espacio de la cadena pública, que contará en la conducción coral con Laura Lobo y Valle Aguilón al frente de sus secciones habituales. El programa ofrecerá durante julio y agosto una mirada refrescante a la actualidad veraniega de nuestro país con el nuevo espacio ‘¡Ola mañaneros!’.

A lo largo del verano, Marc Santandreu y Miriam Moreno se incorporarán al programa después de disfrutar de sus compromisos estivales y su baja por maternidad.