Dónde habrán quedado los tiempos de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. El programa de citas de Telecinco fue un superéxito que duró años, pero que terminó estrellándose con la realidad de las bajas audiencias, el traslado a Cuatro y, finalmente, su despedida. Sin embargo, el formato marcó un antes y un después en la pequeña pantalla y muchos de sus personajes más queridos continúan dando de qué hablar en la vida pública.

De aquel programa con fin romántico muy pocas parejas continúan con su historia en la actualidad. Tanto es así que, hace tan solo unas horas, una de las más míticas ha hecho pública su ruptura tras casi diez años de relación: Manu y Susana. La primera en hacer pública la ruptura ha sido ella, con una fotografía de ambos y un texto conmovedor que iniciaba con un "una historia que jamás olvidaré". Tal y como parece apuntar, la ruptura se habría producido hace ya un tiempo, pero de manera privada: "La forma tan mágica en la que nos conocimos, todo lo vivido en este tiempo, las cosas aprendidas, mi hogar y mi familia… Manu, has sido el mejor compañero de vida que podía desear y ojalá que todos sintieran solo un poquito del amor tan puro que hemos tenido en nuestra relación. Nuestros caminos hace un tiempo que se han separado pero ha sido y será con mucho amor porque nuestro amor es amor del bueno, del que se transforma, del que nunca se irá. Te quiero muchísimo y de una manera u otra siempre vamos a estar unidos".

Por su parte, Manu se ha demorado un poco más, pero finalmente ha enviado su mensaje: "Primero querría darte las gracias a ti Susana, por estos nueve años juntos, por hacerme tan feliz, por todos los recuerdos bonitos, por convencerme que Teddy entrara en nuestras vidas, por todo lo que me has enseñado y por hacerme una mejor persona. Quiero que sepas que no me arrepiento de el tiempo que hemos pasado juntos y que siempre que me necesites estaré ahí. Deseo que la vida te sonría siempre y que te de todo lo bueno que te mereces. Siento si alguna vez en estos años herí tus sentimientos o lloraste por mi culpa. Para mí también será inolvidable y le pido al universo, que en la próxima vida nos volvamos a encontrar y cumplamos todos los sueños que en esta no supimos crear".

Y es que la última fotografía de ambos juntos data del Día de los Enamorados, San Valentín, donde parecía profesarse todavía un amor que finalmente se ha acabado. Susana, sin embargo, compartió un carrusel por su cumpleaños el pasado mes de marzo.